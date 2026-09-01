बर्मिंघम टेस्ट से पहले PCB ने क्यों किए टीम में 7 बदलाव? बोर्ड के इस फैसले से सभी हैरान

PCB 7 Changes Before PAK vs ENG 3rd Test: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी यानी तीसरे टेस्ट से पहले टीम में एक दो नहीं बल्कि कुल 7 बदलाव किए हैं. इतना ही नहीं, पीसीबी ने बीच सीरीज में कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव कर दिए हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने काफी निराशजनक प्रदर्शन किया है और साथ ही शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा दिया. इंग्लैंड की टीम 2-0 से सीरीज में अजेय बढ़त बना चुकी है. लेकिन पाकिस्तान के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी टेस्ट होगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी यानी तीसरे टेस्ट से पहले टीम में एक दो नहीं बल्कि कुल 7 बदलाव किए हैं. इतना ही नहीं, पीसीबी ने बीच सीरीज में कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव कर दिए हैं. हालांकि, पाकिस्तानी बोर्ड के इस फैसले से सभी लोग हैरान रह गए हैं.

बर्मिंघम टेस्ट से पहले PCB ने क्यों किए टीम में 7 बदलाव?

ये बदलाव ऐसे समय में किए गए, जब पाकिस्तान तीन मुकाबलों की सीरीज में 0-2 से पीछे है और पिछले 6 टेस्ट मैचों में से 5 हार चुका है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व व्हाइट-बॉल कप्तान सलमान अली आगा, विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान और ओपनिंग बल्लेबाज इमाम-उल-हक के साथ-साथ अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से हटा दिया है. हालांकि, बोर्ड ने उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है, जिनसे उम्मीद थी कि वो इंग्लैंड की सरजमीं पर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे. हालांकि, ऐसा हो सकता है कि पीसीबी ने खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन की वजह से ये बड़ा कदम उठाया हो.

पीसीबी ने सोमवार को जारी बयान में कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज घोषणा की है कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद टेस्ट टीम से 7 खिलाड़ियों को हटा दिया गया है. कुल 7 नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जिनमें टेस्ट स्तर पर 5 अनकैप्ड और 2 कैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं. नए खिलाड़ियों के तौर पर घोषित किए गए खिलाड़ियों में बल्लेबाज सैम अयूब और अब्दुल्ला फजल ने आठ और दो टेस्ट मैच खेले हैं, जबकि बाएं हाथ के स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर अराफात मिन्हास ने पाकिस्तान के लिए तीन वनडे और चार टी20 मैच खेले हैं. शेष चार खिलाड़ियों में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद इमरान जूनियर, विकेटकीपर-बल्लेबाज और कायद-ए-आजम ट्रॉफी 2025-26 के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' साद बेग और दाएं हाथ के पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद इमरान और रजाउल्लाह शामिल हैं."

कोचिंग स्टाफ में भी हुए बड़े बदलाव

ये बदलाव सिर्फ प्लेइंग स्क्वाड तक ही सीमित नहीं है. पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद रेड-बॉल हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है. इसी खराब दौर में शान मसूद की जगह बाबर आजम को टेस्ट कप्तान बनाया गया था. शेष दौरे के लिए बैकरूम की जिम्मेदारियां व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन और एशले नोफके संभालेंगे.

बर्मिंघम टेस्ट के लिए पाकिस्तान की बदली हुई टेस्ट टीम

बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मुहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सैम अयूब, साजिद खान, सऊद शकील, शान मसूद और उबैद शाह.