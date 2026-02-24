PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए इंग्लैंड के खिलाफ क्यों जरूरी है जीत

Pakistan vs England: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में आज मंगलवार 24 फरवरी को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में आज मंगलवार 24 फरवरी को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है. इंग्लैंड अपना पहला मुकाबला बड़े अंतर से जीतकर आ रही है, जबकि पाकिस्तान का एक मैच बारिश में धुल गया. ऐसे में अब एक हार पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर खत्म कर सकती है. इंग्लैंड के खिलाफ पाक टीम के लिए जीत बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन का क्या समीकरण हैं.

हारा पाकिस्तान तो होगा बाहर?

अगर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम हार जाती है, तो टीम बाहर नहीं होगी. लेकिन टीम के लिए कई मुश्किल खड़ी हो जाएंगी. क्योंकि अगर पाकिस्तान हार जाती है, तो टीम के पास दो मैचों में 1 अंक होगा और अगर अपना आखिरी मैच जीत लेती है, तो टीम ज्यादा से ज्यादा 3 अंक ही होंगे. हालांकि न्यूजीलैंड के पास भी एक अंक हैं और टीम को दो मैच खेलने हैं. ऐसे में पाकिस्तान को दूसरी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा. क्योंकि 3 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंचना काफी मुश्किल होगा.

अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों ही श्रीलंका को हरा दें और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास 3-3 अंक होंगे, जिसके बाद दोनों टीमों का नेट रनरेट देखा जाएगा, जिसका बेहतर होगा, वो टीम आगे बढ़ेगी. लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों को हरा दिया था, तो कीवी टीम के पास 5 अंक हो जाएंगे.

वहीं इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था, तो टीम के पास 4 अंक हो जाएंगे. ऐसे में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच खेलने से पहले ही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. इसी वजह से टीम को इंग्लैंड के खिलाफ जीतना ही होगा, जिससे उन्हें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए परेशानियों का सामन न करना पड़ा और न दूसरी टीमों पर निर्भर रहना पड़े.

कैसा है ग्रुप 2 का शेड्यूल?

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, 24 फरवरी

श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड- 25 फरवरी

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, 27 फरवरी

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान, 28 फरवरी

