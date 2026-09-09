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PAK vs ENG: पाकिस्तान के खिलाफ जो रूट ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के तीसरे खिलाड़ी

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PAK vs ENG: पाकिस्तान के खिलाफ जो रूट ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के तीसरे खिलाड़ी

PAK vs ENG 3rd Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 9 सितंबर, 2026 को एजबेस्टन में खेला जा रहा है, जिसमें जो रूट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 09, 2026, 07:41 PM IST

PAK vs ENG: पाकिस्तान के खिलाफ जो रूट ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के तीसरे खिलाड़ी

Joe Root (Photo X)

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इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 9 सितंबर, 2026 को एजबेस्टन में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. इसके साथ ही दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि रूट ने कौनसे रिकॉर्ड को अपने नाम किया है. 

ऐसा करने वाले बने तीसरे खिलाड़ी

जो रूट सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं. उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को पीछे छोड़ दिया है. वॉ ने अपने करियर में कुल 168 टेस्ट मैच खेले थे. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन में रूट अपने करियर का 169वां टेस्ट मैच खेलने उतरे हैं. इस लिस्ट में रूट से आगे अब सिर्फ जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदलुकर ही हैं. एंडरसन ने 188 टेस्ट मैच खेले हैं, जबकि सचिन के नाम सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है. सचिन ने अपने करियर में कुल 200 टेस्ट मैच खेले है. 

टेस्ट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर्स

  • सचिन तेंदुलकर (भारत)- 200 टेस्ट
  • जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)- 188 टेस्ट
  • जो रूट (इंग्लैंड)- 169 टेस्ट
  • रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)- 168 टेस्ट
  • स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया)- 168 टेस्ट

133 रनों पर सिमटी पाकिस्तान की पहली पारी

एजबेस्टन टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 33.5 ओवरों में 133 रनों पर ही सिमट गई. टीम के लिए सऊद शकील ने 43 रन और मोहम्मद अब्बास ने 21 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा सैम अयुब 0, अजान उवैस 9, अब्दुल्लाह शकील 3, शान मसूद 5, बाबर आजम 7, गाजी गौरी 4, मोहम्मद इमरान 5, रजाउल्लाह 11 और मोहम्मद ने नाबाद 5 रन बनाए हैं.

इंग्लैंड ने जीती सीरीज

तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-0 की अजेय बढ़त पहले ही हासिल कर चुकी है. लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 194 रनों से हराया था, जबकि पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम ने एक पारी और 103 रनों से जीत दर्ज की थी. पाकिस्तान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस सीरीज में अब तक बेहद निराशाजनक रहा है. 

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