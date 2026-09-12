PAK vs ENG Highlights: पाकिस्तान की फिर किरकिरी, इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप; 8 विकेट से जीता बर्मिंघम टेस्ट

PAK vs ENG 3rd Test Highlights: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 9 सितंबर से खेला जा रहा था, जिसके चौथे दिन इंग्लैंड ने 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है.

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 9 सितंबर से खेला जा रहा था, जिसके चौथे दिन इंग्लैंड ने 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की और पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है. बर्मिंघम टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के 130 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लिश टीम ने सिर्फ 24.2 ओवरों में ही चेज कर दिया. इस हार के साथ ही पाकिस्तान की फिर किरकिरी हो गई है.

इंग्लैंड को मिला था 130 रनों का लक्ष्य

जीत के लिए 130 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने पहले ही ओवर में बेन डकेट (0) और एमिलियो गे (0) के रूप में सलामी जोड़ी को गंवा दिया था. उस समय तक खाते में सिर्फ 2 ही रन जुड़ सके थे. इसके बाद कप्तान जो रूट ने जॉर्डन कॉक्स के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 140 गेंदों में 128 रन की साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. जो रूट 69 गेंदों में 9 चौकों के साथ 62 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जॉर्डन कॉक्स ने 76 गेंदो में 8 चौकों के साथ 59 रन की नाबाद पारी खेली. पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अब्बास ने 8 ओवरों में 27 रन देकर 2 विकेट चटकाए.

ऐसा रहा बर्मिंघम टेस्ट

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम पहली पारी में 133 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान की इस पारी में 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. सऊद शकील ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 21 रन का पारी खेली. इसके अलावा, रजाउल्लाह ने टीम के खाते में 11 रन का योगदान दिया. मेजबान खेमे से जोश टंग ने 42 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट चटकाए.

इसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 453 रन बनाकर 320 रन की शानदार बढ़त हासिल कर ली. इंग्लैंड की टीम 39 रन तक 3 विकेट गंवा चुकी थी. इसके बाद हैरी ब्रूक ने एमिलियो के साथ चौथे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. इस पारी में हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 75 रन बनाए, जबकि जेमी स्मिथ ने 69 रन की पारी खेली. वहीं, एमिलियो ने 60 रन और ओली रॉबिन्सन ने 50 रन टीम के खाते में जोड़े. पाकिस्तान के लिए रजाउल्लाह ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद अली और इमरान रंधावा ने 2-2 विकेट चटकाए.

पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए 449 रन बनाए, मगर ये स्कोर मैच बचाने के लिए नाकाफी था. मेहमान टीम ने शुरुआती 4 गेंदों में 2 विकेट खो दिए थे. उस समय तक खाता भी नहीं खुल सका था, लेकिन इसके बाद शान मसूद (95) ने अजान ओवैस (59) के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 रन और कप्तान बाबर आजम (76) के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रन जोड़े. टीम को 318 के स्कोर पर आठवां झटका लगा, जिसके बाद मोहम्मद अब्बास (42) ने रजाउल्लाह (81) के साथ नौवें विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को 400 के पार पहुंचाया. इंग्लैंड के लिए गस एटकिंसन ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले. ओली रॉबिन्सन, जोश टंग और डैन लॉरेंस ने 2-2 विकेट हासिल किए.