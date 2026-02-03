FacebookTwitterYoutubeInstagram
'हमें सुरक्षा पर पूरा...' मिचेल मार्श ने पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती की बंद, टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर कही ये बात

Australian Captain on T20 World Cup 2026: मिचेल मार्श ने पाकिस्तानी मीडिया का सामना किया और उनके सवालों के जवाब दिए. इस दौरान पाकिस्तान के बहिष्कार और बांग्लादेश टीम के बाहर किए जाने पर भी सवाल किए गए.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 03, 2026, 03:50 PM IST

'हमें सुरक्षा पर पूरा...' मिचेल मार्श ने पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती की बंद, टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर कही ये बात

Mitchell marsh

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा. सीरीज के आखिरी मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने पाकिस्तानी मीडिया का सामना किया और उनके सवालों के जवाब दिए. हालांकि इस दौरान पाकिस्तान के बहिष्कार और बांग्लादेश टीम के बाहर किए जाने पर भी सवाल किए गए, जिसपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. लेकिन जब सुरक्षा पर सवाल किया गया, तो मार्श ने पाकिस्तानी पत्रकारों की बोलती बंद कर दी. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

मिचेल मार्श से 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का पाकिस्तान द्वारा बहिष्कार करने के संबंध में सवाल पूछा गया. इसपर उन्होंने कहा, "इस समय मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. हम वर्ल्ड कप में सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं. बाकी चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी." उसके बाद पाकिस्तानी पत्रकारों ने उनसे बांग्लादेश को सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत आने से इनकार करने पर प्रतियोगिता से बाहर किए जाने के बारे में भी सवाल पूछा गया, जिस पर उनकी प्रतिक्रिया दी है. 

मार्श ने सुरक्षा को लेकर कहा, "मेरी पिछली प्रतिक्रिया भी यही थी. हम वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करने जा रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित है. ऑस्ट्रेलियाई टीम के रूप में हमें वहां के लोगों पर भरोसा है कि वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. मैं बस इतना ही कहूंगा." ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के शुरुआती चरण के दौरान श्रीलंका में रहेगा. वो इस दौरान श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान का सामना करेगा.

पाकिस्तान में मिली हार पर क्या बोले मार्श?

मिचेल मार्श ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सीरीज में हमने संघर्ष किया. लेकिन पिछले 18 महीनों में हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक रहे हैं और हमने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. हम यहां मिले अनुभव का वर्ल्ड कप में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. हम जानते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है और इसलिए हम वर्ल्ड कप को लेकर बेहद उत्साहित हैं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

