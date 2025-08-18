'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

क्या बदल रही है कांग्रेस? वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरें दे रहीं बड़े संकेत, ये रही अंदर की कहानी

एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

जब इंडियन आर्मी के जवानों ने कश्मीरी यूथ के साथ खेला क्रिकेट, वायरल हुआ 44 राष्ट्रीय राइफल्स का वीडियो, आप भी देखें

Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ

Maha TAIT Result 2025: महा टीएआईटी रिजल्ट mscepune.in पर हुआ जारी, ऐसे करें चेक

टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी

कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या बदल रही है कांग्रेस? वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरें दे रहीं बड़े संकेत, ये रही अंदर की कहानी

क्या बदल रही है कांग्रेस? वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरें दे रहीं बड़े संकेत, ये रही अंदर की कहानी

एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ

अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

Virat Kohli Debut on International Cricket: विराट कोहली के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज से ठीक 17 साल पहले उन्होंने किंग बनने का सफर तय किया था.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 18, 2025, 06:36 PM IST

Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

Virat Kohli Debut

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के लिए आज यानी 18 अगस्त 2025 को बेहद खास दिन है. आज से ठीक 17 साल पहले विराट ने किंग बनने का सफर तय किया था. विराट ने अपने क्रिकेट करियर में काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाए हैं. रन मशीन से लेकर क्रिकेट का किंग तक सभी विराट ने अपनी काबिलियत से जीता है. विराट ने अब तक कुल 4 आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है. आइए जानते हैं कि उनके लिए आज का दिन बेहद खास क्यों हैं. 

बेहद खास है 18 अगस्त का दिन

दरअसल, विराट कोहली से आज से ठीक 17 साल पहले यानी 18 अगस्त 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. कोहली ने अपना वनडे डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ किया था. हालांकि टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन मैच में फ्लॉप होने के बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वनडे क्रिकेट में रनों का अंबार बना डाला. उसके बाद से विराट ने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं. 

जीती चार आईसीसी ट्रॉफी

विराट कोहली भले ही बतौर कप्तान कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं. लेकिन उन्होंने अपने करियर में किसी भी भारतीय खिलड़ी की तुलना में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं. उन्होंने साल 2011 वनडे वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है. 

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को रोमांचक बनाया. जब से उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी मिली, तो विराट ने भारतीय फैंस में टेस्ट क्रिकेट के लेकर रोमांच पैदा किया. विराट अपने अग्रेशन और स्लेजिंग के लिए जाने लगे. फैंस को इस तरह का टेस्ट क्रिकेट खूब बाया और विराट ने इस तरह टीम इंडिया को टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा दिया. भारत के इतिहास में विराट सबसे बेस्ट टेस्ट कप्तान बन गए थे. 

हालांकि विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास ले लिया. फिर कुछ महीने के बाद विराट ने टेस्ट क्रिकेट के भी संन्यास ले लिया. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 27,599 रन बनाए हैं. हालांकि विराट कोहली अभी वनडे क्रिकेट खेलेंगे. 

ऐसा रहा विराट कोहली का करियर

विराट कोहली ने 210 टेस्ट पारियों में 9230 रन बनाए हैं और कुल 30 शतक ठोके हैं. वहीं वनडे में विराट ने 290 पारियों में 14181 रन बनाए हैं और 51 शतक जड़े हैं. वहीं 117 टी20 पारियों में विराट ने 4188 रन बनाए हैं और 1 शतक ठोका है. इतना ही नहीं उनका आईपीएल करियर भी दमदार है. उन्होंने अब तक 259 पारियों में 8661 रन बनाए हैं और 8 शतक भी जड़े हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
UP News: ऊपर वाले ने मौत नहीं जिंदगी लिखी थी, जन्म लेते ही कलयुगी मां ने 50 फीट की ऊंचाई से फेंका, जानें पूरा मामला
UP News: ऊपर वाले ने मौत नहीं जिंदगी लिखी थी, जन्म लेते ही कलयुगी मां ने 50 फीट की ऊंचाई से फेंका, जानें पूरा मामला
Rashifal 2 November 2024: धनु और मकर वालों को हो सकती है धनहानि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
धनु और मकर वालों को हो सकती है धनहानि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Noida Property News: नोएडा में घर खरीदना होगा महंगा, सरकार उठा रही ऐसा कदम, जिससे कई लाख रुपये बढ़ेंगे दाम
नोएडा में घर खरीदना होगा महंगा, सरकार के एक कदम से कई लाख रुपये बढ़ेंगे दाम
बैली फैट को कम करना है तो सुबह, दोपहर, शाम अपना लें ये 3 आदतें, एक ही महीने में दिख जाएगा असर
बैली फैट को कम करना है तो सुबह, दोपहर, शाम अपना लें ये 3 आदतें, एक ही महीने में दिख जाएगा असर
Aaj Ka Mausam: नवंबर में भी कम नहीं हो रहा गर्मी का प्रकोप, दिल्ली-NCR सेमत यूपी में अभी ठंडी के लिए करना पड़ेगा इंतजार
Aaj Ka Mausam: नवंबर में भी कम नहीं हो रहा गर्मी का प्रकोप, दिल्ली-NCR सेमत यूपी में अभी ठंडी के लिए करना पड़ेगा इंतजार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग
Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग
अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ
अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं
कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE