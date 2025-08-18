Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

Virat Kohli Debut on International Cricket: विराट कोहली के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज से ठीक 17 साल पहले उन्होंने किंग बनने का सफर तय किया था.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के लिए आज यानी 18 अगस्त 2025 को बेहद खास दिन है. आज से ठीक 17 साल पहले विराट ने किंग बनने का सफर तय किया था. विराट ने अपने क्रिकेट करियर में काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाए हैं. रन मशीन से लेकर क्रिकेट का किंग तक सभी विराट ने अपनी काबिलियत से जीता है. विराट ने अब तक कुल 4 आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है. आइए जानते हैं कि उनके लिए आज का दिन बेहद खास क्यों हैं.

बेहद खास है 18 अगस्त का दिन

दरअसल, विराट कोहली से आज से ठीक 17 साल पहले यानी 18 अगस्त 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. कोहली ने अपना वनडे डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ किया था. हालांकि टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन मैच में फ्लॉप होने के बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वनडे क्रिकेट में रनों का अंबार बना डाला. उसके बाद से विराट ने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं.

जीती चार आईसीसी ट्रॉफी

विराट कोहली भले ही बतौर कप्तान कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं. लेकिन उन्होंने अपने करियर में किसी भी भारतीय खिलड़ी की तुलना में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं. उन्होंने साल 2011 वनडे वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है.

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को रोमांचक बनाया. जब से उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी मिली, तो विराट ने भारतीय फैंस में टेस्ट क्रिकेट के लेकर रोमांच पैदा किया. विराट अपने अग्रेशन और स्लेजिंग के लिए जाने लगे. फैंस को इस तरह का टेस्ट क्रिकेट खूब बाया और विराट ने इस तरह टीम इंडिया को टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा दिया. भारत के इतिहास में विराट सबसे बेस्ट टेस्ट कप्तान बन गए थे.

हालांकि विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास ले लिया. फिर कुछ महीने के बाद विराट ने टेस्ट क्रिकेट के भी संन्यास ले लिया. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 27,599 रन बनाए हैं. हालांकि विराट कोहली अभी वनडे क्रिकेट खेलेंगे.

ऐसा रहा विराट कोहली का करियर

विराट कोहली ने 210 टेस्ट पारियों में 9230 रन बनाए हैं और कुल 30 शतक ठोके हैं. वहीं वनडे में विराट ने 290 पारियों में 14181 रन बनाए हैं और 51 शतक जड़े हैं. वहीं 117 टी20 पारियों में विराट ने 4188 रन बनाए हैं और 1 शतक ठोका है. इतना ही नहीं उनका आईपीएल करियर भी दमदार है. उन्होंने अब तक 259 पारियों में 8661 रन बनाए हैं और 8 शतक भी जड़े हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.