आज ही के दिन 10 साल पहले धोनी ने बिना रन बनाए पलट दिया था मैच, इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीता चैंपियंस ट्रॉफी

आज ही के दिन भारतीय टीम ने अपना आखिरी आईसीसी इवेंट का खिताब जीता था, जहां चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने मेजबान इंग्लैंड को मात दी थी.

on this day in 2013 india won champions trophy beating england in birmingham ms dhoni