बहुत जल्दी, ज्यादा की उम्मीद न करें... वर्ल्ड कप विजेता कप्तान ने वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में चुने जाने पर दिया बयान

Kapil Dev on Vaibhav Suryavanshi: बीसीसीआई ने उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह दी है. वहीं अब 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान ने सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी काबिलियत से दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है. आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने 1 शतक और तीन बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं. वैभव ने बेस्ट स्ट्राइकर अवॉर्ड से लेकर ऑरेंज कैप तक कई अवॉर्ड जीते हैं. विराट, रोहित, राहुल और गिल जैसे स्टार खिलाड़ी होने के बाद भी 15 साल के खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की है. हालांकि, बीसीसीआई ने उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह दी है. वहीं अब 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान ने सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

वैभव के भारतीय टीम में चुने जाने पर क्या बोले वर्ल्ड कप विजेता कप्तान

1983 वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान कपिल देव ने पीटीआई से कहा, "वो एक विशेष प्रतिभा है. उसे समय दें, लेकिन उसने निश्चित रूप से अपनी काबिलियत दिखाई है. मुझे लगता है कि वो अद्भुत है, लेकिन फिर भी उसे भारतीय टीम में खुद को संभालना होगा, फिट रहना होगा और जब आप राष्ट्रीय टीम का हिस्सा होते हैं तो कई और चीजें भी होती हैं. वो कितना एकाग्र है. इसका जवाब तो वही दे सकता है, लेकिन मेरे लिए वो एक विशेष प्रतिभा है."

उन्होंने आगे कहा, "किसी युवा खिलाड़ी का सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस स्तर पर उससे बहुत अधिक उम्मीद करना गलत होगा. उसे अभी-अभी टीम में शामिल किया गया है. वो समझ जाएगा कि क्लब क्रिकेट देश के लिए खेलने से बिल्कुल अलग है. इसमें सोचने का तरीका अलग होता है. इसलिए उसे समय दें और बहुत अधिक उम्मीद नहीं करें. बस उसे समय दें."

कपिल देव के साथी खिलाड़ी ने भी दिया बयान

पूर्व तेज गेंदबाद मदनलाल ने कहा, "ये उसके लिए बहुत बड़ा पल है, क्योंकि 15 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत के दम पर टीम में जगह बनाई है. उसे ये मौका उसके अच्छे प्रदर्शन की वजह से मिला है. मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से ऐसा कर पाएगा, क्योंकि उसमे भरपूर प्रतिभा है. वो ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा? वो अच्छी फॉर्म में भी है. वो पूरे टूर्नामेंट में खेला है और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. वो सिर्फ 15 साल का है और पहले ही दिखा चुका है कि वो क्या कर सकता है."

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