ODI World Cup Qualifiers Final: जिसने जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को वर्ल्डकप से किया बाहर, उसे श्रीलंका ने सिखाया क्रिकेट का पाठ

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: वनडे वर्ल्डकप क्वालीफायर्स के फाइनल में एशियन चैंपियन श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को एकतरफा मुकाबले में 128 रन से शिकस्त दी.

odi cricket world cup 2023 qualifiers sl vs ned sri lanka beat netherlands in final to become qualifiers 1

