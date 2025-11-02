FacebookTwitterYoutubeInstagram
मोकामा हत्याकांड अपडेट! पटना कोर्ट ने अनंत सिंह को जेल भेजा

क्रिकेट

क्रिकेट

NZ vs WI: वेस्टइंडीज सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका, केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास

Kane Williamson Retirement: न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज से पहले रविवार को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 02, 2025, 02:37 PM IST

NZ vs WI: वेस्टइंडीज सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका, केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास

Kane Williamson retires

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज से पहले रविवार को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है. न्यूजीलैंड के लिए 93 टी20 मैच खेलने वाले विलियमसन को हाल ही में 2026 के सत्र के लिए आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स का रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया था. न्यूजीलैंड बोर्ड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया है. 

रिटायरमेंट लेते हुए विलियमसन ने कही ये बात

केन विलियमसन ने कहा, टी20 इंटरनेशनल मैच खेलना कुछ ऐसा है, जिसका हिस्सा बनना मुझे शुरू से ही पसंद था. मैं इन यादों और अनुभवों के लिए बहुत आभारी हूं. इस प्रारूप को अलविदा कहने का ये टीम और मेरे लिए सही समय है. इससे टीम को आगे बढ़ाने और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करने में मदद मिलेगी. मुझे इस टीम की बहुत परवाह है. न्यूजीलैंड की तरफ से खेलना बहुत मायने रखता है, जिसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं. मैं न्यूजीलैंड क्रिकेट का आभारी हूं, जिसने हमेशा मेरा पूरा समर्थन किया.

केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2575 रन बनाए हैं. लेकिन वो एक भी शतक नहीं लगा पाए. वो कैरेबियाई टीम के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की तैयारी के सिलसिले में आगामी वनडे सीरीज में भी नहीं खेलेंगे. विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाए हैं. उनका औसत 33 रहा है और साथ ही 18 अर्धशतक लगाए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी प्रारूपों में 19,000 से अधिक रन बनाने वाले केन विलियमसन ने 2011 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और 75 मैच में टीम का नेतृत्व किया है. इस दौरान 2016 और 2022 में दो टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2021 में फाइनल में कप्तानी करना शामिल है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की T20 टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, टिम सिफर्ट, नाथन स्मिथ काइल जैमीसन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन और ईश सोढ़ी.

