क्रिकेट

NZ vs SL Highlights: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई श्रीलंका, न्यूजीलैंड ने 61 रनों से दी करारी शिकस्त

NZ vs SL Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 61 रनों के बड़े अंतर जीत हासिल की है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 25, 2026, 10:52 PM IST

NZ vs SL Highlights: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई श्रीलंका, न्यूजीलैंड ने 61 रनों से दी करारी शिकस्त

NZ vs SL Highlights

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 61 रनों के बड़े अंतर जीत हासिल की है और सेमीफाइनल की राह आसान की है. वहीं श्रीलंका अब टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है. क्योंकि टीम के पास 0 अंक है और न्यूजीलैंड के पास 3 अंक हैं. हालांकि श्रीलंका को आखिरी मैच पाकिस्तान से खेलना होगा और श्रीलंका जीत भी जाती है, तो 2 ही अंक हो पाएंगे, जबकि पाकिस्तान जीतती है, तो पाकिस्तान 3 अंक अर्जित कर लेगा, जिससे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में नेट रनरेट देखा जाएगा, जो उम्मीद है कि इस जीत के बाद न्यूजीलैंड का बेहतर होगा, जिससे टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. 

