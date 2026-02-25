NZ vs SL Highlights: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई श्रीलंका, न्यूजीलैंड ने 61 रनों से दी करारी शिकस्त

यहूदी व्यापारी दुनियाभर में व्यापार करते हैं- PM, भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा- PM मोदी, इजरायल दुनिया में इनोवेशन का हब- PM मोदी, भारत जल्द तीसरी बढ़ी अर्थव्यवस्था बनेगा-PM, भारत-इजरायल के बीच सुरक्षा सहयोग अहम-मोदी, हम दुनिया भर में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे-PM, 'इजरायल के साथ सेमीकंडक्टर, AI पर सहयोग जरूरी', इजरायल रेगिस्तान में भी खेती कर रहा है-PM मोदी | 'स्पीकर ऑफ द नेसेट' से सम्मानित हुए, इजरायल की संसद में PM मोदी सम्मानित, PM मोदी को नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान, यहूदियों के लिए भारत मातृभूमि- PM मोदी
क्रिकेट
NZ vs SL Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 61 रनों के बड़े अंतर जीत हासिल की है.
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 61 रनों के बड़े अंतर जीत हासिल की है और सेमीफाइनल की राह आसान की है. वहीं श्रीलंका अब टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है. क्योंकि टीम के पास 0 अंक है और न्यूजीलैंड के पास 3 अंक हैं. हालांकि श्रीलंका को आखिरी मैच पाकिस्तान से खेलना होगा और श्रीलंका जीत भी जाती है, तो 2 ही अंक हो पाएंगे, जबकि पाकिस्तान जीतती है, तो पाकिस्तान 3 अंक अर्जित कर लेगा, जिससे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में नेट रनरेट देखा जाएगा, जो उम्मीद है कि इस जीत के बाद न्यूजीलैंड का बेहतर होगा, जिससे टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.
