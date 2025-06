भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई से एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंडस में खेला जाना है. इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट के प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जिसमें जोफ्रा आर्चर को जगह नहीं मिली है. जिससे उनका टेस्ट क्रिकेट में वापसी का इंतजार और बढ़ गया है. एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड बिना किसी बदलाव के प्लेइंग इलेवन उतारने का फैसला किया है.

जोफ्रा आर्चर को 2021 के बाद पहली बार इंग्लैंड की टेस्ट टीम में शामिल किया गया था. लेकिन टीम ने उसी प्लेइंग इलेवन पर भरोसा बनाए रखने का फैसला किया है. जिसने उन्हें हेडिंग्ले में भारत के खिलाफ सीरीज का पहला मैच जिताया था. पिछले हफ्ते हेडिंग्ले में शुरुआती टेस्ट में इंग्लैंड की रोमांचक पांच विकेट की जीत के बाद आर्चर को टीम में शामिल किया गया था.

भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है. इंडिया ने एजबेस्टन में अबतक कुल 8 टेस्ट मैच खेले है. जिसमें भारत को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिली है. जबकि सिर्फ 1 मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ है. ऐसे में बेन स्टोक्स दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज करके सीरीज में अपनी बढ़त मजूबत करना चाहेगी.

We're ready to do it all again at @Edgbaston on Wednesday! 🏟 😍