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सूर्यांश शेडगे की चमकी किस्मत, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह मिला टीम इंडिया में मौका; खेलेंगे आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज

Nitish Kumar Reddy Replacement Suryansh Shedge: चोट के चलते नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज से बाहर हो गए हैं. बिना देरी के बोर्ड ने रेड्डी के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 23, 2026, 04:56 PM IST

सूर्यांश शेडगे की चमकी किस्मत, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह मिला टीम इंडिया में मौका; खेलेंगे आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज

Suryansh Shedge (Photo X)

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भारतीय टीम को इसी महीने शुक्रवार 26 जून 2026 से आयरलैंड का दौरा करना है, जहां टीम को दो मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. उसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड का दौरा करना है और दोनों देशों के बीच 1 जुलाई 2026 से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इन दोनों सीरीज के लिए बीसीसीआई ने पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था. लेकिन फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि चोट के चलते नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज से बाहर हो गए हैं. बिना देरी के बोर्ड ने रेड्डी के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. 

क्यों बाहर हुए नीतीश रेड्डी?

नीतीश कुमार रेड्डी ने 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद बायीं जांघ में दर्द और असहजता की शिकायत की थी, जिसके बाद मेडिकल जांच की गई थी. हालांकि, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें रिहैबिलिटेशन की सलाह दी है. इसी वजह से रेड्डी आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. 

बीसीसीआई ने सूर्यांश शेडगे को दिया मौका

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से रेड्डी के बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने सूर्यांश शेडगे को टीम इंडिया में मौका दिया है. भारत ए के लिए खेलते हुए शेडगे ने काफी दमदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पांच मैचों में 147 रन बनाए और 23 ओवर भी फेंके. शेडगे अपने विस्फोटक अंदाज के साथ-साथ आक्रामक गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं. 

बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में कहा, "पुरुष चयन समिति ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीजों के लिए भारतीय टीम में नीतिश कुमार रेड्डी के स्थान पर सूर्यांश शेडगे को शामिल किया है. नीतिश कुमार रेड्डी आयरलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं. एमआरआई जांच में उनकी बायीं जांघ की मांसपेशियों में सूजन और कुछ रेशों के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हुई है. उन्हें आगे के मूल्यांकन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भेजा गया है."

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