आईपीएल 2025 के पहले मैच में ही लखनऊ सुपर जायंट्स के ताबड़तोड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों का हालत खराब कर दी. पूरन ने पहले विपराज निगम को 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े. इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल कामचलाऊ गेंदबाज ट्रिस्टन स्टब्स को गेंदबाजी देकर बड़ी गलती कर बैठे. जिसका फायदा उठाने से निकोलस पूरन नहीं चूके.

Most Times hit 4+ Sixes in an Over in IPL



7 times- Chris Gayle 🌴

3 times - Pat Cummins 🇦🇺

2 times - Hardik Pandya 🇮🇳

2 times - Nicholas Pooran* 🌴pic.twitter.com/5yfrfBIaos