'कप्तानी की जिम्मेदारी के लिए मुझे...' T20 के नए कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

Shreyas Iyer Statement: भारतीय टी20 टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद एक बड़ा बयान दिया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है. इस दौरान चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टी20 टीम के कप्तान में भी बदलाव किया है. सूर्यकुमार यादव से इस पद को ले लिया गया है और अब भारतीय टी20 टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि टी20 के नए कप्तान ने कप्तानी मिलने पर क्या कहा है.

कप्तान बनने के बाद अय्यर का बड़ा बयान

टी20 टीम का नया कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर ने एक कार्यक्रम में कहा, "मुझे अपना व्यक्तित्व बदलने की जरूरत नहीं है. मुझे वही इंसान बने रहना है, जो मैं पहले था. मैं किसी और जैसा बनने या किसी की सरपरस्ती में रहने की कोशिश नहीं करूंगा. मुझे हमेशा चुनौतियां पसंद रही हैं. मुंबई में क्रिकेट का स्तर बहुत ऊंचा है और प्रतिस्पर्धा भी बेहद कड़ी होती है. वहां हर दूसरा बच्चा मुंबई का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखता है."

उन्होंने आगे कहा, "मेरा नजरिया हमेशा अपने सामने मौजूद हर चुनौती को जीतने का रहा है. सीखना और जीतना अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन खेल का आनंद लेना और प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करना आपको एक अलग स्तर पर पहुंचा देता है. जब आपको ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं. फिलहाल कप्तान के रूप में मिली ये भूमिका मेरे लिए बड़ी चुनौती है."

अय्यर को लेकर गांगुली ने क्या कहा?

सौरव गांगुली ने श्रेयस अय्यर को लेकर कहा, "श्रेयस अय्यर ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने प्रदर्शन के दम पर हासिल की है. मैं ये नहीं कहूंगा कि सूर्यकुमार यादव को हटाना अनुचित है. चयनकर्ताओं ने अपना फैसला लिया है." बता दें कि सूर्यकुमार यादव काफी समय से अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं. हालांकि, सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था.

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