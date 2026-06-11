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भारतीय महिला टीम को रोकना मुश्किल... 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले नासिर हुसैन का टीम इंडिया पर बेबाक बयान

Nasser Hussain on Womens Team India: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज नासिर हुसैन ने भारतीय महिला खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 11, 2026, 07:43 PM IST

भारतीय महिला टीम को रोकना मुश्किल... 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले नासिर हुसैन का टीम इंडिया पर बेबाक बयान

Nasser Hussain on Womens Team India (Photo-X)

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आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज इंग्लैंड और श्रीलंका की महिला टीम के बीच से होगा. सभी क्रिकेट फैंस की नजरे इस वर्ल्ड कप पर टिकी हुई है. क्योंकि पिछले साल नंवबर में भारतीय महिला टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. भारतीय महिला खिलाड़ी लगातार दमदार प्रदर्शन कर रही हैं. महिला प्रीमियर लीग हो या वनडे वर्ल्ड कप, भारतीय खिलाड़ी अपना दबदबा बना रहे हैं. वहीं, वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज नासिर हुसैन ने भारतीय महिला खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

टीम इंडिया को रोक माना मुश्किल- नासिर हुसैन

नासिर हुसैन ने जियो स्टार मीडिया डे में कहा, "डब्ल्यूपीएल में भारतीय महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन और वनडे वर्ल्ड कप का खिताबी जीतना भारतीय क्रिकेट में ये ऐसी ताकत है, जिसे अब रोका नहीं जा सकता और आने वाले खिलाड़ियों में और गहराई आएगी. सबसे बड़ी बात गहराई है. भारत को दो खिलाड़ियों की कमी खलेगी, जो चोट के कारण बाहर है. दो बेहतरीन खिलाड़ी, खासकर अमनजोत कौर की कमी खलेगी."

उन्होंने आगे कहा, "डब्ल्यूपीएल से पहले भारतीय टीम तीन या चार खिलाड़ियों पर निर्भर थी. वर्ल्ड कप फाइनल 2017 को देखें, तो मिताली राज जैसे महान खिलाड़ी थे. वो अकेले किला लड़ाते थे और फिर तीन चार ऐसे खिलाड़ी टीम में रहे. अब देखें तो आपके सुपरस्टार खिलाड़ियों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होता है. जैसे पुरूष टीम में एक वैभव सूर्यवंशी आया और टीम में अपनी जगह बना ली. पहले भारतीय पुरूष टीम में दिल्ली या मुंबई के खिलाड़ी होते थे, लेकिन अब अलग अलग शहरों से आ रहे हैं. ऐसे ही महिला टीम में भी है."

टीम इंडिया कब खेलेगी वर्ल्ड कप का पहला मैच?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुक्रवार 12 जून से शुरू हो जाएगा. लेकिन भारतीय महिला टीम अपना पहला मुकाबला रविवार 14 जून को खेलेगी. भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबले खेलने एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी. हालांकि, पूरी दुनिया को भारत और पाकिस्तान मैच का इंतजार रहता है. अब वो चाहे पुरुषों का हो या महिलाओं का हो. 

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