लाखों दर्शकों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप के ये 5 मैच, जानें कैसा है अहमदाबाद का रिकॉर्ड

Narendra Modi Stadium Records in T20I: अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों दर्शकों की मौजूदगी में वर्ल्ड कप के मुकाबले होस्ट करने जा रहा है. इस मैदान टी20 वर्ल्ड कप के कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां पूरी हो गई है और इसका आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. इस बार ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के कुल 8 स्टेडियम में खेला जाएगा. इनमें से एक अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी है, जो लाखों दर्शकों की मौजूदगी में वर्ल्ड कप होस्ट करेगा. इस मैदान टी20 वर्ल्ड कप के कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 आंकड़े काफी शानदार रहे हैं. दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की लिस्ट में ये मैदान शामिल है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अहमदाबाद के मैदान पर टी20 आंकड़ों से लेकर पिच रिपोर्ट कैसी है?

कितने दर्शकों के लिए बना अहमदाबाद का स्टेडियम?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अहमदाबाद के नरेंद्र स्टेडियम में 5 मैच खेले जाएंगे. पहला मुकाबला 9 फरवरी को साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच खेला जाएगा. इस दौरान कुल 1,32,000 दर्शक मैदान से लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है. इस मैदान की खासियत ये है कि इसमें 11 पिचें और 4 ड्रेसिंग रूम हैं. इस मैदान की उद्घाटन 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में किया गया था.

कैसी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच?

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की बात करें, तो यहां कि पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. हालांकि नई गेंद से खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे बल्लेबाज गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं. इस मैदान पर अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं. दूसरी पारी में रन बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्यंकि स्पिनर्स बल्लेबाजों पर हावी होने लगते हैं.

कैसे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आंकड़े?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब तक 11 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पहले बैटिंग करने वाली टीम 7 बार जीती है. वहीं रनों की पीछा करने वाली टीम ने 4 बार जीत हासिल की है. इस पिच का औसतन स्कोर 166 रन है और दूसरी पारी का औसतन स्कोर 143 रन ही है. ऐसे में टीमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनना ज्यादा पसंद करेंगी. वहीं इस मैदान पर आईपीएल के भी काफी मैच खेले जाते हैं. इस मैदान पर अब तक 44 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं. पहले बैटिंग वाली टीम 22 बार जीती और दूसरी बैटिंग करने वाली टीम भी 22 बार ही जीती है. खास बात ये कि टॉस हारने वाल टीम 24 बार जीत हासिल कर चुकी है.

वहीं इस मैदान पर सबसे बड़े टोटल की बात करें, तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस मैदान पर सबसे बड़ा टोटल 234 रनों का है. भारत ने ये स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में बनाया था. वहीं इस मैदान पर 165 रन ही सबस बड़ा टोटल चेज हुआ है. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में किया था. इस मैदान पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे छोटा टोटल 185 रन डिफेंड किया है. वहीं इस मैदान का सबसे कम स्कोर 66 रनों का है, जो न्यूजीलैंड ने 2023 में भारत के खिलाफ बनाया था.

सबसे बड़ा टोटल- 234 रन (भारत)

सबसे बड़ा रन चेज- 165 (भारत)

सबसे छोटा डिफेंट टारगेट- 185 (भारत)

सबसे छोटा स्कोर- 66 (न्यूजीलैंड)

अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 5 मैच खेले जाएंगे (ग्रुप स्टेज)

साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा, 9 फरवरी

साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, 11 फरवरी

न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, 14 फरवरी

भारत बनाम नीदरलैंड्स, 18 फरवरी

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.