IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बौखला गया बांग्लादेश, टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट करने की जिद पर अड़ा

केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 की टीम से रिलीज कर दिया है. इस खबर के बाद से बांग्लादेश बौखलाया हुआ है. अब वह टी-20 WC को श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग कर रहा है.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देशों का पालन करते हुए कोलकाता नाइटराइडर्स यानी की केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है. केकेआर ने पिछले महीने हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मिनी नीलामी में मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस फैसले के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में तनाव और गहरा गया है.

बीसीसीआई के आदेश के बाद

बीसीसीआई के इस आदेश के बाद बांग्लादेश बिल्कुल बौखला गया हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित कराने की मांग करेगा. बीसीबी को भारत, खासकर कोलकाता में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है. बांग्लादेश को फरवरी-मार्च में होने वाले आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में अपने पहले तीन मुकाबले कोलकाता में खेलने हैं.

बीसीबी की मीटिंग

बता दें कि शनिवार को बीसीबी ने डीजिटल ऐप जूम के जरिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी. इस बैठक को लेकर मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने ईएसपीएन क्रिकइंफो से कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप में हमारे तीन मैच कोलकाता में निर्धारित हैं. जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद हम आईसीसी को अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे.' उधर बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने भारत में टीम की सुरक्षा पर खुलकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के पीछे हालिया घटनाक्रम का हवाला दिया है, जो बेहद चिंताजनक है.

फेसबुक अकाउंट पर किया पोस्ट

आसिफ नजरुल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, 'भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उग्र सांप्रदायिक समूहों के प्रति अपनी नीति का समर्थन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया. मैं इसकी कड़ी निंदा और कड़ा विरोध करता हूं. खेल मंत्रालय के एक जिम्मेदार सलाहकार के रूप में मैंने बीसीबी से इस पूरे मामले पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को स्पष्टीकरण देने को कहा है. बीसीबी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि बांग्लादेशी क्रिकेटर अनुबंधित होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता, तो बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट टीम विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान भारत में सुरक्षित महसूस कैसे कर सकती है.'

