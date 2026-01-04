IPL 2026: IPL से बाहर होने पर बोले मुस्तफिजुर रहमान, कहा - आप क्या कर सकते हैं?

बीसीसीआई के निर्देशानुसार केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बहार कर दिया है और कहा है कि वह जल्द रिप्लेसमेंट का ऐलान करेंगे. टीम से बाहर होने के बाद मुस्तफिजुर रहमान का पहला बयान सामने आया है.

इंडियन प्रीमियर लीग यानी की आईपीएल 2026 को शुरु होने में अभी समय है लेकिन जब से इस टूर्नामेंट के ऑक्शन हुए है तब से लगातार ये लीग चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाने के लिए 9.20 करोड़ रुपये खर्च किए थे. वहीं 3 जनवरी को बीसीसीआई की तरफ से केकेआर को ये निर्देश दिया गया कि उन्हें मुस्तफिजुर को रिलीज करना होगा.

बांग्लादेश में जारी तनाव

इसके पीछे बड़ा कारण है बीते कई दिनों से बांग्लादेश में जारी लगातार तनाव को माना जा रहा है. अब आईपीएल से बाहर होने पर मुस्तफिजुर रहमान का बड़ा बयान सामने आ गया है. उन्होंने बीडीक्रिकटाइम से इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि अगर आपको टीम से बाहर कर दिया जाए, तो आप और क्या कर सकते हैं?

बीसीसीआई के निर्देश का पालन

कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश मिलने के बाद अपनी तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स पुष्टि करता है कि बीसीसीआई और आईपीएल मैनेजमेंट ने आगामी आईपीएल सीजन से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है. यह फैसला बीसीसीआई के निर्देशों और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के तहत लिया गया है. ऐसे में हम जल्द ही रिप्लेसमेंट प्लेयर को लेकर जानकारी जल्द जारी करेंगे.

दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा

मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे, जिसमें उन्हें फ्रेंचाइजी ने इस बार के ऑक्शन से पहले रिलीज करने का फैसला लिया था। ऐसे में केकेआर ने उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए 9 करोड़ 20 लाख रुपये में आगामी सीजन के लिए अपना हिस्सा बनाया था। हालांकि अब उन्हें मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी दूसरे खिलाड़ी को चुनने का फैसला लेना पड़ेगा.

