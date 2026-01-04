FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें उस 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बौखला गया बांग्लादेश, टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट करने की जिद पर अड़ा

IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बौखला गया बांग्लादेश, टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट करने की जिद पर अड़ा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026: IPL से बाहर होने पर बोले मुस्तफिजुर रहमान, कहा - आप क्या कर सकते हैं?

बीसीसीआई के निर्देशानुसार केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बहार कर दिया है और कहा है कि वह जल्द रिप्लेसमेंट का ऐलान करेंगे. टीम से बाहर होने के बाद मुस्तफिजुर रहमान का पहला बयान सामने आया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 04, 2026, 08:09 AM IST

IPL 2026: IPL से बाहर होने पर बोले मुस्तफिजुर रहमान, कहा - आप क्या कर सकते हैं?

Mustafizur Rahman

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंडियन प्रीमियर लीग यानी की आईपीएल 2026 को शुरु होने में अभी समय है लेकिन जब से इस टूर्नामेंट के ऑक्शन हुए है तब से लगातार ये लीग चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाने के लिए 9.20 करोड़ रुपये खर्च किए थे. वहीं 3 जनवरी को बीसीसीआई की तरफ से केकेआर को ये निर्देश दिया गया कि उन्हें मुस्तफिजुर को रिलीज करना होगा.

बांग्लादेश में जारी तनाव

इसके पीछे बड़ा कारण है बीते कई दिनों से बांग्लादेश में जारी लगातार तनाव को माना जा रहा है. अब आईपीएल से बाहर होने पर मुस्तफिजुर रहमान का बड़ा बयान सामने आ गया है. उन्होंने बीडीक्रिकटाइम से इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि अगर आपको टीम से बाहर कर दिया जाए, तो आप और क्या कर सकते हैं?

बीसीसीआई के निर्देश का पालन

कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश मिलने के बाद अपनी तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स पुष्टि करता है कि बीसीसीआई और आईपीएल मैनेजमेंट ने आगामी आईपीएल सीजन से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है. यह फैसला बीसीसीआई के निर्देशों और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के तहत लिया गया है. ऐसे में हम जल्द ही रिप्लेसमेंट प्लेयर को लेकर जानकारी जल्द जारी करेंगे.

दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा

मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे, जिसमें उन्हें फ्रेंचाइजी ने इस बार के ऑक्शन से पहले रिलीज करने का फैसला लिया था। ऐसे में केकेआर ने उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए 9 करोड़ 20 लाख रुपये में आगामी सीजन के लिए अपना हिस्सा बनाया था। हालांकि अब उन्हें मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी दूसरे खिलाड़ी को चुनने का फैसला लेना पड़ेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
Dhurandhar Ban: अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन  
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
MORE
Advertisement