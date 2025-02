आईपीएल 2025 का इंतजार जल्द ही फैंस के लिए खत्म हो जा रहा है. 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी. बीसीसीआई ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है. इन सबके बीच मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई हैं. कुछ दिनों पहले मुंबई ने टीम की जर्सी लॉन्च की थी.

अब फैंस के लिए टिकट को लेकर जानकारी सामने आई है. हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे मुंबई इंडियंस के फैंस अपनी टीम का मैच देखने के लिए टिकट खरीद सकेंगे.

इस दिन से खरीद सकेंगे टिकट

मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 का सीजन काफी खराब गुजरा था. लेकिन नए सीजन की तैयारी में टीम जुट चुकी है. मुंबई इंडियंस की पोस्ट के मुताबिक गोल्ड, सिल्वर और जूनियर मेम्बर्स के लिए टिकट की ब्रिकी 3 मार्च को 4 बजे शुरु हो जाएगी.

लवकरच भेटू, आपल्या 𝗪𝗮𝗻𝗸𝗵𝗲𝗱𝗲 वर 🏟💙



Get your MI Family Membership 𝙉𝙊𝙒 & enjoy early access to our home match tickets 👉 https://t.co/xCZznIDs5r#MumbaiIndians #TATAIPL pic.twitter.com/6Dvw4GuYYI