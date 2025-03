मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2025 में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी. मुंबई को गुजरात ने 36 रनों से करारी शिकस्त दी. इस मैच से हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे थे. वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टीम का हिस्सा नहीं थे. मगर पहले मैच में ही हार्दिक पांड्या बड़ी गलती कर बैठे. जिस पर बीसीसीआई ने एक्शन लिया है और उनके ऊपर लाखों का जुर्माना लगाया है.

हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में इसलिए प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. क्योंकि उनके ऊपर पिछले सीजन के आखिरी मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से 1 मैच का बैन लगा था.



हार्दिक पांड्या ने पिछले आईपीएल सीजन में 3 बार स्लो ओवर रेट की गलती की थी. जिसकी वजह से उन पर 1 मैच का बैन लगा था. वही आईपीएल 2025 के पहले मैच में ही हार्दिक स्लो ओवर रेट में फंस गए. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 20 ओवर तय समय पर नहीं फेंके गए.

जिसके चलते उन्हें गुजरात की पारी के आखिरी ओवर में 30 यार्ड सर्कल में एक फिल्डर ज्यादा रखना पड़ा. मगर इस बार स्लो ओवर रेट के चलते आईपीएल में किसी भी कप्तान पर इस सीजन बैन नहीं लगाया जाएगा.

