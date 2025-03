आईपीएल 2025 के लगातार दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा. गुजरात के खिलाफ एमआई की बल्लेबाजी और गेंदबाजी परेशान नजर आई. लेकिन एक युवा गेंदबाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा.

उसने अपनी धीमी रफ्तार की बॉल से दुनियाभर को हैरान कर दिया. जिसे लोग आईपीएल इतिहास का सबसे स्लो बॉल बता रहे हैं. आइए जानें आखिर वो गेंदबाज है कौन?

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने युवा गेंदबाज सत्यनारायण राजू को मौका दिया. उन्होंने गुजरात के खिलाफ सबसे स्लो बॉल फेंकी. जिस पर बल्लेबाज जोस बटलर भी हैरान रह गए.

Waited, waited... & muscled! 💪#JosButtler had enough time to put that one away to the boundary! 😁



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/VU1zRx9cWp #IPLonJioStar 👉 #GTvMI | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, & JioHotstar pic.twitter.com/FEghx6ALa4