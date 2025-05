चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आखिरी लीग मैच में गुजरात टाइटंस को 83 रन से धूल चटा दी. जिसके बाद कप्तान एमएस धोनी से आईपीएल संन्यास पर सवाल किया गया. जिसपर धोनी एक बार फिर सस्पेंस छोड़ गए हैं. धोनी ने कहा कि वो आने वाले कुछ महीनों में इसपर विचार करेंगे कि अगला सीजन खेलेंगे या नहीं? आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर काफी खराब रहा है.

वही ऋतुराज के चोटिल होने पर धोनी ने बीच आईपीएल में सीएसके की कमान संभाली थी. लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं दिखा सके. जिसकी वजह से फैंस उम्मीद कर रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी गुजरात के खिलाफ मिली जीत के बाद संन्यास की घोषणा कर देंगे. आइए जानें एमएस धोनी ने आईपीएल संन्यास पर क्या-क्या कहा?

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के बाद एमएस धोनी ने कहा कि मेरे पास अभी 4-5 महीने हैं. मैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए 50% ज़्यादा मेहनत करता हूं. आईपीएल क्रिकेट का सर्वोच्च स्तर है. उन्होंने कहा कि अगर प्लेयर अपने प्रदर्शन के आधार पर संन्यास लेने लगे तो कई खिलाड़ी 22 साल की उम्र में ही क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. संन्यास से पहले ये देखना जरुर है कि अपने कितनी भूख और फिटनेस बची हुई है.

