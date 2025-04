महेंद्र सिंह धोनी(MS DHONI) एक बार फिर आईपीएल(IPL) में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. वो कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) के खिलाफ भी कप्तानी करेंगे. क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अब पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं.

जिसकी वजह से धोनी को फिर ये जिम्मेदारी दी गई है. धोनी 2023 के बाद फिर से चेन्नई के कप्तान बने हैं. उनको ऐसे समय पर कप्तानी मिली है. जब टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है. हालांकि धोनी सीएसके को 5 बार ट्रॉफी दिला चुके हैं. फैंस अब उम्मीद कर रहे होंगे कि उनकी कप्तानी में चेन्नई एक बार आईपीएल खिताब जीते.

चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि चोट के कारण रुतुराज गायकवाड़ पूरे आईपीएल टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. जिसकी वजह से एमएस धोनी बाकी मैच में कप्तान की भूमिका निभाएंगे.

Due to injury, Ruturaj Gaikwad is out of the entire IPL tournament and MS Dhoni will take over as captain for the rest of the game: CSK Coach Stephen Fleming



(File photos - IPL) pic.twitter.com/0XnWRecHoF