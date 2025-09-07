इस एक्टर के साथ अंधाधुन फायरिंग करते नजर आए एमएस धोनी, Video में देखें माही का खतरनाक लुक

MS Dhoni Action Video: पूर्व कप्तान एमएस धोनी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक एक्टर के साथ अंधाधुन फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी एक बार भी चर्चा का विषय बन गए हैं. दरअसल, धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैप्टून कूल अंधाधुन फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में बॉलीवुड के स्टार एक्टर आर माधवन भी साथ में नजर आए हैं. यहां माही का एक्शन वीडियो देख सकते हैं.

अंधाधुन फायरिंग करते नजर आए धोनी

पूर्व कप्तान काले चश्मे और हाथ में बंदूक लेकर अंधाधुन फायरिंग करते हुए नजर आए हैं. बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के साथ धोनी का द चेज का टीजर रिलीज हुआ है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि धोनी काफी खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं. पहले उनकी एंट्री होती है और फिर वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं. इस टीजर को देखकर फैंस काफी हैरान है और अलग-अलग कयास भी लगा रहे हैं.

धोनी का वीडियो देख बना सस्पेंस

एमएस धोनी का वीडियो देखने के बाद सस्पेंस बन गया है. अब लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या धोनी फिल्म करने जा रहे हैं और ये टीजर फिल्म का है या वेब सीरीज का है. हालांकि इसको लेकर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है. इस वीडियो में धोनी को इंट्रो दू कूल हेड के रूप में दिखाया गया है. इसके साथ ही आर माधवन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वन मिशन, टू फाइटर. कमर कस लें, एक जंगली विस्फोटक पीछा शुरू होता है.

वहीं धोनी की इस वीडियो पर फैंस ने अलग-अलग प्रतिक्रियाए भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा, माही भाई इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की एक बायोपिक करदो. एक ने लिखा, धोनी एक हीरो हैं...थाला फॉर ए रीजन. वहीं एक ने लिखा, धोनी और माधवन एक साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है.

