Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
US: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप से मिले जेसन मिलर, जानें भारत सरकार से उनका क्या है कनेक्शन
'बेटी के लिए तो सरकारी दामाद ही लाऊंगा..' आखिर क्यों पेरेंट्स स्टार्टअप सीईओ से बेहतर सरकारी कर्मचारी को मानते हैं?
'ये क्या कर दिया भाई...', रील बनाने के चक्कर में शख्स ने मेट्रो की छत ही उखाड़ दी, वायरल हुआ VIDEO
Asia Cup 2025 में नहीं होगा टीम इंडिया की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर, Dream11 के बाद अभी तक नहीं हुई डील; देखें Video
इस एक्टर के साथ अंधाधुन फायरिंग करते नजर आए एमएस धोनी, Video में देखें माही का खतरनाक लुक
अमेरिका में Kissing Bugs से बढ़ रहा है चगास डिजीज का खतरा, इन लक्षणों से करें पहचान
राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस चार्जशीट ने खोले अहम राज, पहले भी सोनम ने रची थी हत्या की साजिश, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
Asia Cup 2025 All Teams Squad: यहां देखें एशिया कप 2025 के लिए सभी देशों के स्क्वाड, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
पब्लिक प्लेस में बनाते हैं रील तो हो जाएं सावधान, पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, यहां जान लें नियम
क्रिकेट
MS Dhoni Action Video: पूर्व कप्तान एमएस धोनी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक एक्टर के साथ अंधाधुन फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी एक बार भी चर्चा का विषय बन गए हैं. दरअसल, धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैप्टून कूल अंधाधुन फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में बॉलीवुड के स्टार एक्टर आर माधवन भी साथ में नजर आए हैं. यहां माही का एक्शन वीडियो देख सकते हैं.
अंधाधुन फायरिंग करते नजर आए धोनी
पूर्व कप्तान काले चश्मे और हाथ में बंदूक लेकर अंधाधुन फायरिंग करते हुए नजर आए हैं. बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के साथ धोनी का द चेज का टीजर रिलीज हुआ है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि धोनी काफी खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं. पहले उनकी एंट्री होती है और फिर वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं. इस टीजर को देखकर फैंस काफी हैरान है और अलग-अलग कयास भी लगा रहे हैं.
धोनी का वीडियो देख बना सस्पेंस
एमएस धोनी का वीडियो देखने के बाद सस्पेंस बन गया है. अब लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या धोनी फिल्म करने जा रहे हैं और ये टीजर फिल्म का है या वेब सीरीज का है. हालांकि इसको लेकर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है. इस वीडियो में धोनी को इंट्रो दू कूल हेड के रूप में दिखाया गया है. इसके साथ ही आर माधवन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वन मिशन, टू फाइटर. कमर कस लें, एक जंगली विस्फोटक पीछा शुरू होता है.
वहीं धोनी की इस वीडियो पर फैंस ने अलग-अलग प्रतिक्रियाए भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा, माही भाई इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की एक बायोपिक करदो. एक ने लिखा, धोनी एक हीरो हैं...थाला फॉर ए रीजन. वहीं एक ने लिखा, धोनी और माधवन एक साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.