चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में इतिहास रच देंगे. धोनी भारत के लिए 400वां टी20 मैच खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे. वही ऐसा करने वाले दुनिया के 24वें प्लेयर बन सकते हैं.

सीएसके और एसआरएच के बीच मुकाबला चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जो दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच है. इस सीजन में चेन्नई और हैदराबाद ने 8 मुकाबले खेले है. मगर सिर्फ 2 मैच में ही जीत मिल सकी है. वही ये दोनों ही टीम अंकतालिका में 9वें और 10वें नंबर पर मौजूद हैं.

रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने 456 मुकाबले खेले हैं. वही विराट कोहली(407) और दिनेश कार्तिक ने (412) मुकाबले खेल चुके हैं. वही हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी भी इसमें शामिल हो जाएंगे. धोनी ने अबतक 399 टी20 मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 38.02 की औसत से 7566 रन बनाए है. वही धोनी के बल्ले से 38 अर्धशतकीय पारी भी देखने को मिली है.

Only 24 players have completed 400 T20 matches, and MS Dhoni will become 25th in the list.



In 399 matches, Dhoni has scored 7,566 runs.