चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ संन्यास लेने का ऐलान कर सकते हैं. ऐसी खबरों की सोशल बाढ़ सी लग गई है. क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला एमएस धोनी के माता-पिता देखने चेन्नई पहुंचे हैं.

Thala’s pillars of strength! MS Dhoni’s parents grace Chepauk with their presence! 🏏💛 pic.twitter.com/gP7WaTSTcI