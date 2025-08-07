'वो बढ़िया सिंगर और डांसर हैं...' MS Dhoni ने Virat Kohli को लेकर खोला बड़ा राज, Video Viral

भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा
क्रिकेट
MS Dhoni on Virat Kohli: विराट कोहली को लेकर एमएस धोनी ने एक बड़ा राज खोल दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने दोस्त विराट कोहली को लेकर बात कर रहे हैं. उन्होंने विराट को लेकर एक बड़ा राज खोल दिया है. धोनी और विराट के फैंस को इस वीडियो को देखकर काफी खुश हो रहे हैं. धोनी के बाद विराट ने ही टीम इंडिया की कप्तानी संभाली थी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. आइए जानते हैं कि धोनी वीडियो में क्या कह रहे हैं.
धोनी ने विराट का खोला बड़ा राज
हाल ही में एमएस धोनी का वीडिया चेन्नई एयरपोर्ट पर काफी वायरल हो रहा था. ऐसे में वो चेन्नई के एक कार्यक्रम में धोनी से विराट कोहली को लेकर सवाल किया गया था. इसपर धोनी ने कहा, "वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं. वो बहुच अच्छे डांसर हैं. इतना ही नहीं वो काफी अच्छी नकल भी उतार लेते हैं. विराट जब मूड में होते हैं, तो वो काफी एंटरटेनिंग होते हैं."
MS Dhoni about Virat Kohli in a recent event in Chennai .
“A Good Singer, Dancer, Good in Mimicry and if he is the mood he is very very entertaining!” pic.twitter.com/MnLJmuojQR
क्या आईपीएल से लेंगे रिटायरमेंट
इसी इवेंट पर एमएस धोनी से रिटायरमेंट को लेकर बात की गई. इसपर धोनी ने कहा, "मैं अगले 15-20 साल तक सीएसके की जर्सी में रहूंगा और वहीं बैठा रहूंगा. अब चाहे मैं मुकाबला खेलूं या न खेलूं." बता दें कि धोनी ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. लेकिन वो आईपीएल खेलते हुए नजर आते हैं. 43 साल की उम्र में भी वो सीएसके के लिए विकेटकीपिंग करते हैं. आईपीएल 2025 में ऋतुराज गायकवाड को चोटिल होने के बाद धोनी ने सीएसके की कप्तानी की और टीम ने 10वें स्थान पर अपना सीजन खत्म किया था.
" No hurry, more time is there, me and CSK we are together " - MS Dhoni 🦁💛
pic.twitter.com/EqF5SCrc7s
