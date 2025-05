चेन्नई सुपर किंग्स को पंजाब किंग्स के हाथों आईपीएल में हार का सामना करना पड़ा. जिसके साथ ही सीएसके का सफर इस सीजन खत्म हो गया. वही चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आईपीएल भविष्य को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. जो उनके फैंस का दिल तोड़ सकता है.

दरअसल टॉस के दौरान डैनी मॉरिसन खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने धोनी से पूछा कि क्या यह देखने के बाद, वह अगले साल एक और सीजन के लिए वापसी करेंगे. जिसका जवाब धोनी ने बड़ा चौंकाने वाला दिया है.

महेंद्र सिंह धोनी ने कोई झूठा वादा नहीं किया और एक बार फिर अपने आईपीएल भविष्य पर सस्पेंस पैदा कर दिया है. धोनी ने मॉरिसन को जवाब देते हुए बोले कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले मैच के लिए आऊंगा. ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने पर धोनी ने एक बार फिर चेन्नई की कमान संभाली.

The 'S' in MS Dhoni stands for suspense! 🤫



