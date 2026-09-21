क्या एमएस धोनी ने हेड कोच के लिए आगे किया था जहीर खान का नाम? मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया खुलासा

CSK New Head Coach Zaheer Khan: चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार 21 सितंबर, 2026 को अपने नए हेड कोच का ऐलान किया है. स्टीफन फ्लेमिंग के बाद जहीर खान को आईपीएल 2027 के लिए नियुक्त किया गया है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार 21 सितंबर, 2026 को अपने नए हेड कोच का ऐलान किया है. स्टीफन फ्लेमिंग के बाद जहीर खान को आईपीएल 2027 के लिए नियुक्त किया गया है. लेकिन इस बीच टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने एक बड़ा खुलासा किया है. दरअसल, उनका कहना है कि जहीर का नाम एमएस धोनी ने आगे किया था, जिसकी वजह से सीएसके ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है. आइए जानते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने एमएस धोनी और जहीर खान को लेकर क्या कहा है.

मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया खुलासा

मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने सोमवार को आईएएनएस से ​​कहा, "असल में ये फैसला क्रिकेट मैनेजमेंट ने लिया था. वो जहीर खान के अनुभव को देखते हुए उन्हें हेड कोच बनाना चाहते थे. उन्होंने आईपीएल में 100 से ज्यादा मैच खेले हैं और वो एक ऑलराउंड खिलाड़ी रहे हैं. इसलिए उन्हें लगा कि वो टीम के लिए एक अच्छा विकल्प होंगे और हमने क्रिकेट मैनेजमेंट की बात मानी. निश्चित रूप से, जब ये फैसला लिया गया तो एमएस धोनी भी इसमें शामिल थे. उनकी सलाह के बिना हम कोई काम नहीं करते."

धोनी की फिटनेस पर भी की बात

एमएस धोनी फिटनेस की समस्याओं के कारण आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. जब विश्वनाथन से एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी के भविष्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "देखिए, असल में वो हमारे लिए अभी भी एक खिलाड़ी हैं. मैं बस इतना ही कह सकता हूं. सपोर्ट स्टाफ का फैसला वही करेंगे. हालांकि, आईपीएल 2026 में फिटनेस के कारण एक भी मैच नहीं खेले थे.

पहली बार हेड कोच बनेंगे जहीर

आईपीएल करियर में 100 मुकाबले खेल चुके जहीर खान चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में ट्रेनी थे, जिन्होंने 2018 से 2022 तक मुंबई इंडियंस के लिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन्स और हेड ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट के तौर पर काम किया था. इसके बाद आईपीएल 2025 में वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटॉर की भूमिका निभाई थी. ये पहली बार होगा जब जहीर किसी क्रिकेट टीम के हेड कोच बनेंगे.

जहीर बेल्जियम में यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में एंटवर्प एंकर्स, श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) में जाफना किंग्स और कनाडा में सुपर60 लीग में वैंकूवर एंकर्स के को-ओनर भी हैं, जब विश्वनाथन से पूछा गया कि जहीर के सीएसके से जुड़ने से पहले कितनी बातचीत हुई, तो विश्वनाथन ने कहा, "ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे हर कोई गुजरता है. ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है."