MS Dhoni के फैन ने खून से लिखा लेटर, बर्थडे वाले दिन माही से कर दी ये डिमांड

धोनी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए लगभग 5 साल हो गए हैं लेकिन उनके प्रति दीवानगी अभी भी बनी हुई है.

ms dhoni fan wrote a letter by his blood to inviting his for cricket tournament