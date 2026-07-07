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MS Dhoni Birthday: बीसीसीआई से लेकर नेताओं तक, 45वें जन्मदिन पर एमएस धोनी को मिली बधाईयां

MS Dhoni Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी आज यानी मंगलवार 7 जुलाई, 2026 को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें पूरा देश बधाईयां दे रही है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 07, 2026, 11:33 PM IST

MS Dhoni Birthday: बीसीसीआई से लेकर नेताओं तक, 45वें जन्मदिन पर एमएस धोनी को मिली बधाईयां

MS Dhoni Birthday (PHOTO X)

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भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी आज यानी मंगलवार 7 जुलाई, 2026 को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें पूरा देश बधाईयां दे रही है. धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में हुआ था. धोनी के बर्थडे पर इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने अपने स्टूडियो में एक खास सैंड एनीमेशन बनाया और धोनी को खाश तरह से विश किया था. इतना ही नहीं, धोनी को बीसीसीआई से लेकर नेताओं तक सभी शुभकामनाएं दे रही हैं. आइए जानते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है.  

सैंड आर्टिस्ट ने धोनी को दी खास बधाई

आईएएनएस से बातचीत करते हुए मानस कुमार साहू ने कहा कि आज धोनी जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए हमने अपनी सैंड आर्ट के जरिए एक अनोखा सैंड एनिमेशन तैयार किया है. हैप्पी बर्थडे, कैप्टन कूल... का संदेश देते हुए मैंने ये एनिमेशन बनाया है.

बीसीसीआई ने धोनी को दी बधाई

बीसीसीआई की ओर से एमएस धोनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "538 इंटरनेशनल मैच, 17266 इंटरनेशनल रन और 829 विकेट के पीछे से स्टंप, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2007, आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने वाले कप्तान, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, इस खेल के महान खिलाड़ी एमएस धोनी को जन्मदिन की बधाई."

नेताओं ने भी धोनी दी शुभकामनाएं

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने धोनी को जन्मदिन की बधाई देते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "शांत स्वभाव, अद्भुत नेतृत्व और ऐतिहासिक उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले पद्मभूषण और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं."

बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बधाई देते हुए 'एक्स' पर लिखा, "क्रिकेट जगत में भारत को विश्व विजेता बनाने वाले सुप्रसिद्ध खिलाड़ी और युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत महेंद्र सिंह धोनी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं."

विजय थलापति ने भी धोनी को किया विश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने एमएस धोनी को विश करते हुए लिखा, "आपके नाम की गूंजती हर सीटी से लेकर उन अनगिनत लोगों तक जिन्हें आपने प्रेरित किया है. आपका सफ़र तमिलनाडु के खेल-जुनून का एक अनमोल हिस्सा बन गया है! हमारे ‘कैप्टन कूल’ महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई! आपकी शानदार क्रिकेट विरासत, शांत नेतृत्व और विनम्र स्वभाव पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं. हम आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और आने वाले कई सालों की सफलता की कामना करते हैं. आपके लिए बजने वाली सीटियों की आवाज़ और तेज़ होती रहे!"

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