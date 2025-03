रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से करारी शिकस्त दे दी. जिसके साथ ही आरसीबी पूरे 17 साल के बाद चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मैच जीत गया. आरसीबी ने साल 2008 में पिछली जीत इस मैदान पर दर्ज की थी.

मगर इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 30 रनों की पारी खेलकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछा छोड़ दिया है. अब धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

महेंद्र सिंह धोनी आरसीबी के खिलाफ मैच से पहले सुरेश रैना से सिर्फ 19 रन दूर थे. उन्होंने इस मैच में नाबाद 30 रनों की पारी खेलकर रैना का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

अब वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. सुरेश रैना ने सीएसके के लिए 4687 रन बनाए हैं. वही महेंद्र सिंह धोनी के नाम अब 4699 रन हो गए हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रवींद्र जडेजा ने 25 रनों की पारी खेली. जिसके साथ ही उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

