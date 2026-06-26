अब AI तैयार करेगा क्रिकेटरों का भविष्य? नया मॉडल लागू करने की तैयारी में MPCA

AI in Cricket: अब AI क्रिकेट में भी प्रवेश कर चुका है. दरअसल, मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ ने एक नया मॉडल लागू करनी तैयारी कर रही है, जिसमें क्रिकेटों का टीम में सिलेक्शन एआई के जरिए होगा.

पूरी दुनिया में आज AI (artificial intelligence) की तूती बोल रही है. भारत में भी एआई ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और लगभग हर सेक्टर में अपना योगदान दे रहा है. इतना ही नहीं, अब AI क्रिकेट में भी प्रवेश कर चुका है. दरअसल, मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ ने एक नया मॉडल लागू करनी तैयारी कर रही है, जिसमें क्रिकेटों का टीम में सिलेक्शन एआई के जरिए होगा. एमपीसीए के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि अधिकारी ने क्या कहा है.

AI से होगा खिलाड़ियों का सिलेक्शन

एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया ने इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की संभावित पक्षपातपूर्ण स्थिति समाप्त हो. एआई खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम में उनके चयन की सिफारिश करेगा, जबकि आखिरी फैसला सिलेक्टर्स लेंगे. एआई से लैस प्रणाली खिलाड़ियों के रन, विकेट और अन्य प्रदर्शन संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करके चयनकर्ताओं को सुझाव देगी."

कब से एआई का होगा इस्तेमाल?

उन्होंने आगे कहा, "एआई का उपयोग खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया भर तक सीमित नहीं रहेगा. जिला और संभागीय क्रिकेट इकाइयों को दिए जाने वाले अनुदानों की आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच, खर्च की निगरानी और वित्तीय प्रबंधन भी इसी तकनीक के माध्यम से किया जाएगा. एआई प्रणाली को टी20 क्रिकेट की मध्यप्रदेश लीग (एमपीएल) में परखा गया है और इसे सितंबर से शुरू होने वाले अगले क्रिकेट सत्र से पहले जिला और संभागीय इकाइयों के लिए उपलब्ध कराने की योजना है."

एमपीसीए ने एआई स्टार्ट-अप से मिलाया हाथ

इस योजना के लिए एमपीसीए ने एआई स्टार्ट-अप इमर्जेंट से हाथ मिला लिया है. इमर्जेंट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुकुंद ने कहा, "पिछले छे महीनों से उनका स्टार्ट-अप एमपीसीए के प्रशासन की विभिन्न प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल मंच पर लाने के लिए काम कर रहा है. हमारी साझेदारी का उद्देश्य खेल प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करना है. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी. हम इस एआई प्रणाली को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहते हैं." (पीटीआई इनपुट)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से