Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को RCB देगी मुआवजा, जानें कितनी मिलेगी रकम
Chutney For Kidney: किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर
'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा
क्रिकेट का मैदान बना अखाड़ा! नितीश राणा से भिड़े दिग्वेश राठी, फिर इस खिलाड़ी से हुई लड़ाई; देखें Video
रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह
अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ
US Tariff: US कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले बर्बाद कर देगा ये फैसला
Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा
Uric Acid Remedy: ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स
क्रिकेट
Hasin Jahan on Mohammed Shami: हसीन जहां ने मोहम्मद शमी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद काफी बवाल मच रहा है.
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी एक्स वाइस हसीन जहां पिछले कई सालों से अलग रह रहे हैं. हसीन जहां अक्सर शमी के खिलाफ टिप्पणी करती रहती हैं. इस बीच भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने शमी पर निशाना साधा है. हालांकि इस पोस्ट से काफी बवाल भी बच गया है. हसीन जहां ने शमी के लिए अभद्र भाषा का भी उपयोग किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है.
हसीन ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल
हसीन जहां ने अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर लिखा, "मुझे पागल, आवारा कुत्तों से अगर डरना होता, तो 2018 में ही डर जातीं. मुझे डराने के लिए चाहे जितना जोर लगा लें और बर्बाद करनी की कोशिश भी कर लें. लेकिन मैं अल्लाह के करम से और मजबूत बन जाउंगी." हालांकि हसीन के इस पोस्ट के बाद काफी बवाल बच गया है. उन्होंने सीधा 2018 का जिक्र करते हुए शमी को जोड़ दिया है और बिना नाम लिए उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है.
आपको बता दें कि हसीन जहां का ये पोस्ट तब आया, जब शमी ने एक इंटरव्यू दिया था. दरअसल, शमी से उनकी पर्सनल लाइफ और बीती हुई लाइफ के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा, "वो सब हटाइए. मुझे बीती हुई बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है. जो हो चुका है, उसे जाने दिए. मैं अपने आपको या किसी और को जिम्मेदार नहीं मानता. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है और मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूं."
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.