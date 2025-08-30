'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा

Hasin Jahan on Mohammed Shami: हसीन जहां ने मोहम्मद शमी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद काफी बवाल मच रहा है.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी एक्स वाइस हसीन जहां पिछले कई सालों से अलग रह रहे हैं. हसीन जहां अक्सर शमी के खिलाफ टिप्पणी करती रहती हैं. इस बीच भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने शमी पर निशाना साधा है. हालांकि इस पोस्ट से काफी बवाल भी बच गया है. हसीन जहां ने शमी के लिए अभद्र भाषा का भी उपयोग किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है.

हसीन ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल

हसीन जहां ने अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर लिखा, "मुझे पागल, आवारा कुत्तों से अगर डरना होता, तो 2018 में ही डर जातीं. मुझे डराने के लिए चाहे जितना जोर लगा लें और बर्बाद करनी की कोशिश भी कर लें. लेकिन मैं अल्लाह के करम से और मजबूत बन जाउंगी." हालांकि हसीन के इस पोस्ट के बाद काफी बवाल बच गया है. उन्होंने सीधा 2018 का जिक्र करते हुए शमी को जोड़ दिया है और बिना नाम लिए उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है.

आपको बता दें कि हसीन जहां का ये पोस्ट तब आया, जब शमी ने एक इंटरव्यू दिया था. दरअसल, शमी से उनकी पर्सनल लाइफ और बीती हुई लाइफ के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा, "वो सब हटाइए. मुझे बीती हुई बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है. जो हो चुका है, उसे जाने दिए. मैं अपने आपको या किसी और को जिम्मेदार नहीं मानता. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है और मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूं."

