भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच दिया है. उन्होंने अपने वनडे करियर के 200 विकेट पूरे कर लिए हैं.

वह भारत की ओर से सबसे कम मैचों में इस आंकड़े तक पहुंचने वाले गेंदबाज बन गए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा विकेट लेते ही शमी ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है.

मिचेल स्टार्क को छोड़ा पीछे

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने गेंदों की लिहाज से मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है. शमी गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने वहां तक ​​पहुंचने के लिए 5126 गेंद ली. जबकि स्टार्क के 5240 गेंदों में 200 विकेट मिले थे.

There's the breakthrough! ⚡️



Mohd. Shami breaks the partnership as Virat Kohli takes his second catch of the innings 👌👌



Follow the Match ▶️ https://t.co/ggnxmdG0VK#TeamIndia | #BANvIND | #ChampionsTrophy pic.twitter.com/oMgE8B6IPt