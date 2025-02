भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मुकाबले में मोहम्मद रिजवान एक घटिया हरकत कर बैठे हैं. जिसपर उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है.

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मुकाबले में कप्तान रिजवान घटिया हरकत कर बैठे हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी वायरल हो रहा है.

उन्होंने भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को जानबूझकर टक्कर मारी है. दरअसल रिजवान एक रन लेने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन वो ऐसी घटिया हरकत कर बैठे. रिजवान की इस हरकत पर फैंस उनको काफी ट्रोल कर रहे हैं.

Md. Rizwan collide with Harshit Rana .



And Harhit dont control his emotion and that we want .Recreate Gambhir-Afridi Moment



#INDvsPAK #ChampionTrophy2025 pic.twitter.com/5pRDBliPuX

— Bowler 🆚 Batsman (@ICT__buzz) February 23, 2025

अर्धशतक जड़ने से चूके मोहम्मद रिजवान

पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भारत के खिलाफ अर्धशतक बनाने से चूक गए. रिजवान ने 77 गेंदों पर 46 रनों की धीमी पारी खेली. उनको अक्षर पटेल ने अपना शिकार बनाया. बापू के आउट करने से पहले मोहम्मद रिजवान का कैच हर्षित राणा ने छोड़ा था. जिसका फायदा वो उठा नहीं पाए.

241 रनों पर ढेर हुई पाकिस्तान की टीम

पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जोकि उनका फैसला काफी हद तक गलती साबित हुआ. भारतीय गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम सिर्फ 241 रन ही बना सकी.

जिसमें सऊद शकील ने सबसे ज्यादा 62 रनों की पारी खेली. वही मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाए. जबकि भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने झटके. उन्होंने 3 विकेट लिए. वही हार्दिक पांड्या के नाम 2 सफलताएं रही.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.