IPL खेलना चाहता है ये खतरनाक पाकिस्तानी तेज गेंदबाज, कभी विराट कोहली ने गिफ्ट किया था बल्ला

Mohammad Amir On IPL: पाकिस्तान के विवादित क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आईपीएल में खेलना चाहते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इंग्लैंड की टीम के लिए कभी नहीं खेलेंगे.

Mohammad Amir wants To Play IN IPL