MLC 2023: पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने अमेरिका में मचाई तबाही, 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बरसाए रन

डीएनए हिंदी: एशिया कप (Asia Cup 2023) से पहले पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान (Shadab Khan) ने अमेरिका में अपनी बल्लेबाजी से विरोधियों को सावधान कर दिया है. उन्होंने 200 से भी अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. पहले बल्लेबाजी करते हुए सैन फैंसिको युनीकॉर्न (San Francisco Unicorns) ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 215 रन बनाए. 216 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई न्यूयॉर्क (MI New York) की टीम 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर सिर्फ 193 रन ही बना सकी.

इस मुकाबले में सैन फैंसिको युनीकॉर्न ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को 22 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. मार्कस स्टोयनिस को ट्रेंट बोल्ट ने बोल्ड कर 22 के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाजों को पेवेलियन भेज दिया. एरन फिंच भी कुछ खास नहीं कर सके और 13 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद से कोरी एंडरसन और पाकिस्तान के शादाब खान ने मोर्चा संभाला.

दोनों ने मिलकर टीम को पहले 100 के पार पहुंचाया फिर अपने अपने अर्धशतक पूरे किए. 15 ओवर में टीम 150 के पार पहुंच चुकी थी. 17वें ओवर में शादाब खान 30 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 5 छक्के और 4 चौके लगाए. दूसरी ओर कोरी एंडरसन नाबाद रहे और 52 गेंदों में 91 रन की पारी खेली. उन्होंने इस दौरान 7 छक्के और चार चौके लगाए. तेजिंदर डिल्लो 18 रन बनाकर नाबाद रहे. एमआई न्यूयॉर्क की ओर से ट्रेंट बोल्ट और कगिसो रबाडा ने दो दो विकेट हासिल किया.

216 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई न्यूयॉर्क की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पारी की दूसरी ही गेंद पर स्टीवन टेलर आउट हो गए. इसके बाद मोनांक पटेल भी 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. डेवाल्ड ब्रेविस और निकोलस पूरन ने पारी संभाली और टीम को 50 के पार पहुंचाया. ब्रेविस 32 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद कायरन पोलार्ड और पूरन ने टीम की जीत की उम्मीदें बरकरार रखी. पूरने के 40 रन पर आउट होने के बाद पोलार्ड ने शानदार बल्लेबाजी की और 27 गेंदों में 48 रन ठोक दिए.

Making 100+ metre sixes look effortless - how do you do it, Polly? 🥹🔥#OneFamily #MINewYork #MajorLeagueCricket #MINYvSFU | @KieronPollard55 @MLCricket pic.twitter.com/UuJkiX6Y3S