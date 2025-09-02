Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क ने किया संन्यास का ऐलान, इस वजह से नहीं खेलेंगे T20I

इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास का फैसला किया है. उन्होंने साथ ही इसकी वजह भी बताई है.
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया है. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. हालांकि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की वजह भी बताई है. स्टार्क ने T20I आखिरी बार साल 2024 में खेला था. आइए जानते हैं कि स्टार्क ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है.
स्टार्क ने इस वजह से लिया संन्यास
मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास का ऐलान करते हुए कहा, मेरे लिए हमेशा से टेस्ट क्रिकेट प्राथमिकता रही है. ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर एक टी20 मैच का मैंने आनंद लिया है. मेरे लिए 2021 का वर्ल्ड कप काफी खास था. इसलिए नहीं कि हम उस साल खिताब जीते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उस दौरान हमारी टीम काफी शानदार थी और हमने खूब मजे किए थे.
इस वजह से नहीं खेलेंगे T20I
उन्होंने आगे कहा, टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज, एशेज सीरीज और फिर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 होगा. इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया है. ताकि मैं इन टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल फिट रहूं और अपना दमदार प्रदर्शन कर सकूं. मुझे लगता है मेरा फैसला सही है. साल 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को नई गेंदबाजी अटैक तैयार करने के लिए समय मिल जाएगा.
ऐसा रहा स्टार्क का टी20 इंटरनेशन करियर
मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 65 मैचों में 7.74 की इकॉनमी से 79 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि इस दौरान उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किया है.
