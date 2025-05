लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. मार्श के भाई शॉन मार्श ने आईपीएल के पहले सीजन में सेंचुरी जड़ी थी. अब 18 साल के बाद छोटे भाई ने गुजरात के गेंदबाजों का बखिया उधेड़ दी.

मिचेल मार्श आईपीएल 2025 में शतक लगाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने हैं. वही इस शतक के साथ ही मार्श ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है. शॉन मार्श और मिशेल मार्श आईपीएल इतिहास में शतक बनाने वाले पहले भाई बने. उनसे पहले ये कारनामा कोई नहीं कर पाया है. शॉन मार्श ने आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 69 गेंदों पर 115 रनों की पारी खेली.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिचेल मार्श की शुरुआत काफी धीमी रही थी. उन्होंने 33 गेंदों पर 50 रन बनाए थे. जिसके बाद शतक के पास पहुंचने के लिए मार्श ने सिर्फ 23 गेंद ही ली थी. मार्श ने 64 गेंदों पर 117 रनों की पारी खेली. जिसमें 10 चौके और 8 छक्के देखने को मिले.

𝙈inimum effort, 𝙈aximum entertainment 😎🍿



First overseas batter to score a century this season ✅



Mitchell Marsh departs after an outstanding 117(64) 👏



