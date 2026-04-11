MI vs RCB Pitch Report: बल्लेबाजों को बजेगा डंका या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है मुंबई की पिच

MI vs RCB Pitch Report: आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. एमआई और आरसीबी के बीच डबल हेडर का दूसरा मुकाबला होगा, जो रविवार को खेला जाएगा. इस आईपीएल में पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने-सामने होंगे. एक बार फिर विराट और बुमराह के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि मुंबई की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा.

मुंबई की पिच रिपोर्ट

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. क्योंकि यहां पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाहबले हुए हैं. हालांकि यहां टॉस मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब तक 11 रनों डिफेंड करने वाली टीम ने जीत हासिल की है और 10 बार रनों का पीछ करते हुए टीम जीती है. फिर भी रनों का पीछा करना आसान माना जाता है. पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ एमआई ने 220 रनों के टारगेट को चेज कर दिया था. इस मैदान पर गेंदबाजों की खूब कूटाई होती है. यहां का ग्राउंड भी काफी छोटा और पिच पर उछाल भी है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और खूब चौके-छक्के लगते हैं.

MI vs RCB हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मैच खेले गए हैं, जिसमें 19 बार मुंबई ने जीत हासिल की है और आरसीबी ने 15 मैच जीते हैं. हालांकि एमआई का पलड़ा आरसीबी पर भारी है. लेकिन पिछले कुछ सालों में आरसीबी ने दमदार वापसी की है और एमआई को कड़ी टक्कर दी है. इस बार भी दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा सकता है.

मुंबई के मौसम का हाल

मुंबई में 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इस दौरान फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि वो मैच का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं. मैच के दौरान बारिश होने की कोई संभावना है.

दोनों टीमों के फुल स्क्वाड

मुंबई- हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, राज बावा, रघु शर्मा, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर और मयंक रावत.

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

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