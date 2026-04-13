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इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से... Krunal Pandya ने खोला बाउंसर फेंकने का राज, बताया स्पिनर्स को सीख लेने की जरूरत

Krunal Pandya on his Bouncers: एमआई के खिलाफ मैच जीतने के बाद क्रुणाल ने अपनी बाउंसर गेंद को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि वो बाउंसर गेंद क्यों फेंक रहे हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 13, 2026, 05:41 PM IST

इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से... Krunal Pandya ने खोला बाउंसर फेंकने का राज, बताया स्पिनर्स को सीख लेने की जरूरत

Krunal Pandya

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आईपीएल 2026 का 21वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 18 रनों से अपने नाम कर लिया था. आरसीबी ने पहले खेलते हुए 240 रन बोर्ड लगाए थे, जिसका जवाब में एमआई 222 रन ही बना सकी. इस मैच में स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने जबरदस्त स्पेल फेंका और एक विकेट भी लिया. इस सीजन क्रुणाल काफी ज्यादा बाउंसर गेंद पर निर्भर हैं. एमआई के खिलाफ मैच जीतने के बाद क्रुणाल ने अपनी बाउंसर गेंद को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि वो बाउंसर गेंद क्यों फेंक रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने स्पिनर्स गेंदबाजों को सलाह भी दे दी है. 

क्रुणाल ने बताया क्यों लिया बाउंसर गेंद का सहारा?

क्रुणाल पांड्या ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैंने कभी अलग-अलग और नई चीजें आजमाने से परहेज नहीं किया है. क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर नियम के लागू होने से पहले नंबर 6 या 7 पर ऑलराउंडर होते थे और बल्लेबाजी का तरीका काफी अलग था. लेकिन अब नंबर 8 पर भी प्योर बल्लेबाज आ रहे हैं. अगर कौशल की बात करें तो मुकुल चौधरी और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी पहली ही गेंद से लगातार अच्छे शॉट लगा रहे हैं. एक गेंदबाज के तौर पर मैं कौशल और मानसिक रूप से भी उनसे एक कदम आगे रहना चाहता हूं." क्रुणाल पांड्या ने एमआई के खिलाफ 4 ओवरों में सिर्फ 26 रन देकर 1 विकेट लिया था. 

उन्होंने आगे कहा, "मुझे खुशी है कि मैं अच्छी तरह से इसे अंजाम दे रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि इस प्रारूप में उंगलियों के स्पिनरों का महत्व बना रहेगा और वो इससे कुछ सीख लेकर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे. क्योंकि सपाट पिचों और 8 बल्लेबाजों की मौजूदगी में उंगलियों स्पिनरों के लिए टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो गया है. मैं अपने मन की बात सुनता हूं. मैं पहले से ये योजना नहीं बनाता कि मुझे चौथी, पांचवीं या छठी गेंद बाउंसर करनी है. कई बार ऐसा होता है कि मैं लगातार दो बाउंसर फेंकता हूं और अचानक पहली और छठी गेंद भी बाउंसर कर देता हूं. लोग अक्सर मेरी बाउंसर और उन गेंदों के बारे में बहुत बातें करते हैं, जो देखने में काफी अलग लगती हैं. लेकिन मैंने हमेशा अपनी गेंदबाजी की बुनियादी बातों पर काम किया है."

विराट कोहली की चोट को लेकर क्या बोले क्रुणाल?

विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली, जिसके बाद उनकी स्लो पारी की काफी आलोचनाए भी हुईं. लेकिन अब खबर आ रही है कि विराट मैच के दौरान पूरी तरह फिट नहीं थे, जिसके बाद विराट ने पूरा मैच फील्डिंग भी नहीं की. इसपर क्रुणाल ने कहा, "मैंने अभी तक फिजियोथेरेपिस्ट से बात नहीं की है. लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे. मुझे लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है."

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