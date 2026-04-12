MI vs RCB Highlights: साल्ट-पाटीदार और विराट चमके, आरसीबी ने फतह किया मुंबई का किला, एमआई को 18 रनों से चटाई धूल

MI vs RCB Highlights: आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 18 रनों से अपने नाम कर लिया है.

आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 18 रनों से अपने नाम कर लिया है. आरसीबी ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए एमआई की टीम 222 रन ही बना सकी. इस मैच में फिल साल्ट, रजत पाटीदार और विराट कोहली ने तूफानी अर्धशतकीय पारियां खेली और टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया. इतना ही नहीं आरसीबी ने आईपीएल 2026 में लगातार चौथी बार 200 प्लस स्कोर बनाया है.

एमआई को मिला था 241 रनों का टारगेट

मुंबई इंडियंस ने 241 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए हैं. टीम के लिए शरफेन रदरफोर्ड ने 31 गेंदों में नाबाद 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए. हालांकि हार्दिक और रदरफोर्ड की तूफानी पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

हालांकि रोहित शर्मा 19 रनों पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. वहीं रियान रिकल्टन ने 37 रन, सूर्यकुमार यादव 33, तिलक वर्मा 1, नमन धीर 1 और मिचेल सेंटनर ने नाबाद 8 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही आईपीएल 2026 में एमआई ने 3 मुकाबले गंवा दिए हैं और सिर्फ एक मैच जीता है.

किन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

आरसीबी के लिए सुयश शर्मा ने 2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा रासिख सलाम, जैकब डफी, और क्रुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट लिया है. वहीं मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, मिचेल सेंटनर और शार्दुल ठाकुर ने 1-1 विकेट चटकाया है.

ऐसी रही आरसीबी की पारी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 240 रनों का विशाल स्कोर बना दिया था. टीम के लिए फिल साल्ट ने 36 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रजत पाटीदार ने 20 गेंदों में 50 रन बनाए. वहीं विराट कोहली ने भी 50 रनों की पारी खेली. जितेश शर्मा ने 10 रन, रोमारियो शेफर्ड ने 2 रन और टिम डेविड ने 16 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए. इसके साथ ही आरसीबी ने इस आईपीएल में लगातार चौथी बार 200 प्लस स्कोर बनाया है.

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