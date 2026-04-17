'हमें कुछ बड़े फैसले लेने होंगे...' IPL 2026 में लगातार चौथी हार के बाद Hardik Pandya ने दिया बड़ा बयान

Hardik Pandya on Consecutive Lost in IPL 2026: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने लगातार चौथी हार के बाद बड़ा बयान दिया है.

आईपीएल 2026 का 24वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया था, जिसे पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से जीत हासिल की. एमआई ने पहले खेलते हुए 195 रन बनाए थे, लेकिन पीबीकेएस ने इस बड़े टारगेट को सिर्फ 16.3 ओवरों में ही चेज कर दिया. आईपीएल 2026 में मुंबई ने लगातार चौथी हार का सामना किया है. टीम ने सीजन का अपना पहला मैच जीता था और उसके बाद से एक बार भी जीत नहीं दर्ज नहीं कर पाई है. पंजाब के खिलाफ मैच के हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

लगातार चौथी हार पर क्या बोले हार्दिक पांड्या?

हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बाद कहा, "ईमानदारी से कहूं, तो मेरे पास कहने के लिए अधिक कुछ नहीं है. हमें बैठकर विचार करने की जरूरत है कि हम कहां पिछड़ रहे हैं. चाहे वो व्यक्तिगत खिलाड़ी हों, टीम हो या हमारी रणनीति और काम करने का तरीका हो. इसे फिर से ठीक करना होगा. अब हमें ये देखना होगा कि क्या हमें कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है या फिर हमें इसी तरह आगे बढ़ते हुए हालात को पलटने की कोशिश करनी चाहिए. हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी."

पांड्या ने पंजाब किंग्स को जीत का श्रेय देते हुए कहा, "पंजाब किंग्स को इसका श्रेय जाता है. गेंद रिवर्स स्विंग करने लगी थी. दूसरी पारी में ओस भी गिरी. उन्होंने हमें हरा दिया. उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग हम से बेहतर थी."

एमआई के दिग्गज खिलाड़ी लगातार फ्लॉप

आईपीएल 2026 में अब तक एमआई के दिग्गज खिलाड़ी लगातार फ्लॉप रहे हैं. सूर्यकुमार यादव ने अब तक एक अर्धशतक बनाया है, लेकिन इसके अलावा सूर्या ने 16, 06, 33 और शून्य स्कोर बनाए हैं, जबकि तिलक वर्मा का भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. तिलक ने 20, 00, 14, 01 और 08 रन बनाए हैं. जसप्रीत बुमराह ने 5 मैचों में अब तक तक एक भी विकेट नहीं लिया है और उन्होंने प्रति ओवर 8.63 रन लुटाए हैं. बुमराह 5 मैचों में खाता भी नहीं खोल सके है.

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