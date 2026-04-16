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MI vs PBKS Highlights: डिकॉक के शतक पर फिरा पानी, पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से चटाई धूल, एमआई की लगातार चौथी हार

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MI vs PBKS Highlights: डिकॉक के शतक पर फिरा पानी, पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से चटाई धूल, एमआई की लगातार चौथी हार

MI vs PBKS Highlights: आईपीएल 2026 का 24वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसे पंजाब ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 16, 2026, 11:05 PM IST

MI vs PBKS Highlights: डिकॉक के शतक पर फिरा पानी, पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से चटाई धूल, एमआई की लगातार चौथी हार

MI vs PBKS Highlights

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MI vs PBKS Highlights: आईपीएल 2026 का 24वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसे पंजाब ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है. एमआई ने 196 रनों का टारगेट दिया था, जिसे पीबीकेएस ने 16.3 ओवरों में ही चेज कर दिया. एमआई के लिए क्विंटन डिकॉक ने 112 रनों की नाबाद पारी खेली. लेकिन प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारी ने उनके शतक पर पानी फेर दिया. 

पंजाब को मिला था 196 रनों का लक्ष्य

मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 196 रनों का टारगेट दिया था, जिसे पंजाब ने 16.3 ओवरों में चेज कर दिया और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. टीम के लिए प्रभसिमरन सिंह ने 39 गेंदों में 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से नाबाद 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों में 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से 66 रनों की विस्फोटक पारी खेली. 

इसके अलावा प्रियांश आर्य 15, कूपर कोनोली 17 और मार्कस स्टोइनिस ने नाबाद 10 रन बनाए. इसके साथ ही आईपीएल 2026 में पंजाब ने अपने 5 मैचों में से 4 मुकाबले जीत लिए हैं. हालांकि टीम का एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है. यानी पीबीकेएस ने अभी तक एक भी हार का सामना नहीं किया है. इसके साथ ही अंक तालिका में पीबीकेएस पहले पायदान पर पहुंच गई है. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट, मार्को जानसन और शशांक सिंह ने 1-1 विकेट अपने नाम लिया. वहीं मुंबई के लिए अल्लाह गजनफार ने 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट चटकाया. 

ऐसी रही मुंबई इंडियंस की पारी

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए थे. टीम के लिए क्विंटन डिकॉक ने 60 गेंदों में 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 112 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नमन धीर ने 31 गेंदों में 50 रन बनाए. वहीं रियान रिकल्टन ने 2, सूर्यकुमार यादव 0, हार्दिक पांड्या 14, शरफेन रदरफोर्ड 1, तिलक वर्मा 8 और मयंक रावत शून्य रन बना सके. 

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