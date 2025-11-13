FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

J&K- आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, पुलवामा में कई जगहों पर तलाशी अभियान | एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की | दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी की हुई बैठक, फांसीघर मामले में कमेटी के सामने पेश नहीं हुए आप नेता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 से पहले MI ने Shardul Thakur किया ट्रेड, मुंबई इंडियंस ने खेला इतने करोड़ का दांव

IPL 2026 से पहले MI ने Shardul Thakur किया ट्रेड, मुंबई इंडियंस ने खेला इतने करोड़ का दांव

रेलवे स्टेशन 1 घंटे, मेट्रो 30 मिनट और एयरपोर्ट 3 घंटे पहले... बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की यात्रियों को एडवाइजरी

रेलवे स्टेशन 1 घंटे, मेट्रो 30 मिनट और एयरपोर्ट 3 घंटे पहले... बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की यात्रियों को एडवाइजरी

5 रुपये की चीज को Maruti Dzire से चुराने आया शख्स, CCTV में कैद हुई घटना, MP में चोरी का अनोखा मामला

5 रुपये की चीज को Maruti Dzire से चुराने आया शख्स, CCTV में कैद हुई घटना, MP में चोरी का अनोखा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
7,299 में हूबहू iPhone 17 Pro जैसा फोन! जानिए इस सस्ते स्मार्टफोन के शानदार फीचर्स

7,299 में हूबहू iPhone 17 Pro जैसा फोन! जानिए इस सस्ते स्मार्टफोन के शानदार फीचर्स

RCB Retain and Release Players: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है बाहर, देखें रिटेन-रिलीज लिस्ट

RCB Retain and Release Players: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है बाहर, देखें रिटेन-रिलीज लिस्ट

भारत का वो शहर जहां कभी नहीं लगता ट्रैफिक जाम, हॉर्न की शोर से दूर शांत और सुकून से भरी होती हैं सड़कें

भारत का वो शहर जहां कभी नहीं लगता ट्रैफिक जाम, हॉर्न की शोर से दूर शांत और सुकून से भरी होती हैं सड़कें

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026 से पहले MI ने Shardul Thakur किया ट्रेड, मुंबई इंडियंस ने खेला इतने करोड़ का दांव

MI Traded Shardul Thakur: 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने भी अपनी कमर कस ली है और डेडलाइन से ठीक दो दिन पहले ही शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 13, 2025, 06:27 PM IST

IPL 2026 से पहले MI ने Shardul Thakur किया ट्रेड, मुंबई इंडियंस ने खेला इतने करोड़ का दांव

MI Traded Shardul Thakur

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल  2026 के लिए सभी 10 टीमों को रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करने के लिए 15 नवंबर डेडलाइन दे दी है. 15 नवंबर तक सभी टीमों को अपने खिलाड़ी रिटेन और रिलीज करने ही होंगे. वहीं 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने भी अपनी कमर कस ली है और डेडलाइन से ठीक दो दिन पहले ही शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड कर लिया है. आइए जानते हैं कि एमआई ने उन्हें कितने करोड़ में खरीदा है?

एमआई ने एलएसजी ने शार्दुल को किया ट्रेड

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए समझौते के बाद एलएसजी के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को एमआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मुंबई के इस ऑलराउंडर को लीग के 18वें संस्करण के लिए चोट के प्रतिस्थापन के रूप में एलएसजी ने 2 करोड़ रुपये में लिया था, जिसमें उन्होंने 10 मुकाबले खेले थे. शार्दुल उन फ्रेंचाइजी के लिए एक उपयोगी खिलाड़ी रहे हैं, जिनका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और बार-बार अच्छा प्रदर्शन किया है.

इतने करोड़ में मुंबई ने खरीदा

मुंबई इंडियंस ने शार्दुल ठाकुर को एलएसजी ने 2 करोड़ रुपये में ही ट्रेड किया है. पिछले सीजन भी ठाकुर को एलएसजी ने 2 करोड़ में शामिल किया था. इसी वजह से एमआई को भी 2 करोड़ रुपये में उन्हें लेना पड़ा है. शार्दुल अपनी गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी विस्फोट कर सकते हैं. एमआई के लिए ये उनका फायदा का सौदा साबित हो सकता है.

एमआई इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज

रीस टॉपली, कृष्णन श्रीजित, सत्यनारायण राजू, बेवन जैकब्स, लिजाड विलियम्स और राज बावा.

एमआई इन प्लेयर्स को कर सकती है रिटेन

रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, विग्नेश पुथुर, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा,  कर्ण शर्मा, मिशेल सैंटनर, अल्लाह गजनफर,  अर्जुन तेंदुलकर, विल जैक्स, रॉबिन मिन्ज, नामन धीर, रायन रिकेलटन और अश्वनी कुमार.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IPL 2026 से पहले MI ने Shardul Thakur किया ट्रेड, मुंबई इंडियंस ने खेला इतने करोड़ का दांव
IPL 2026 से पहले MI ने Shardul Thakur किया ट्रेड, मुंबई इंडियंस ने खेला इतने करोड़ का दांव
रेलवे स्टेशन 1 घंटे, मेट्रो 30 मिनट और एयरपोर्ट 3 घंटे पहले... बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की यात्रियों को एडवाइजरी
रेलवे स्टेशन 1 घंटे, मेट्रो 30 मिनट और एयरपोर्ट 3 घंटे पहले... बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की यात्रियों को एडवाइजरी
5 रुपये की चीज को Maruti Dzire से चुराने आया शख्स, CCTV में कैद हुई घटना, MP में चोरी का अनोखा मामला
5 रुपये की चीज को Maruti Dzire से चुराने आया शख्स, CCTV में कैद हुई घटना, MP में चोरी का अनोखा मामला
आखिर कैसे 8 वें वेतन आयोग ने ग्रामीण डाक सेवकों को दिया है जश्न मनाने का मौका? 
आखिर कैसे 8 वें वेतन आयोग ने ग्रामीण डाक सेवकों को दिया है जश्न मनाने का मौका?
Bihar Jeevika Admit Card 2025: बिहार जीविका भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, brlps.in से ऐसे करें डाउनलोड
बिहार जीविका भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, brlps.in से ऐसे करें डाउनलोड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7,299 में हूबहू iPhone 17 Pro जैसा फोन! जानिए इस सस्ते स्मार्टफोन के शानदार फीचर्स
7,299 में हूबहू iPhone 17 Pro जैसा फोन! जानिए इस सस्ते स्मार्टफोन के शानदार फीचर्स
RCB Retain and Release Players: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है बाहर, देखें रिटेन-रिलीज लिस्ट
RCB Retain and Release Players: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है बाहर, देखें रिटेन-रिलीज लिस्ट
भारत का वो शहर जहां कभी नहीं लगता ट्रैफिक जाम, हॉर्न की शोर से दूर शांत और सुकून से भरी होती हैं सड़कें
भारत का वो शहर जहां कभी नहीं लगता ट्रैफिक जाम, हॉर्न की शोर से दूर शांत और सुकून से भरी होती हैं सड़कें
Currency Comparison: इस देश में लेकर गए 100000 रुपये, तो रईसी में कटेगी जिंदगी, जानिए 1 लाख की कितनी है वैल्यू
Currency Comparison: इस देश में लेकर गए 100000 रुपये, तो रईसी में कटेगी जिंदगी, जानिए 1 लाख की कितनी है वैल्यू
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE