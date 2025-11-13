IPL 2026 से पहले MI ने Shardul Thakur किया ट्रेड, मुंबई इंडियंस ने खेला इतने करोड़ का दांव

MI Traded Shardul Thakur: 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने भी अपनी कमर कस ली है और डेडलाइन से ठीक दो दिन पहले ही शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड कर लिया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए सभी 10 टीमों को रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करने के लिए 15 नवंबर डेडलाइन दे दी है. 15 नवंबर तक सभी टीमों को अपने खिलाड़ी रिटेन और रिलीज करने ही होंगे. वहीं 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने भी अपनी कमर कस ली है और डेडलाइन से ठीक दो दिन पहले ही शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड कर लिया है. आइए जानते हैं कि एमआई ने उन्हें कितने करोड़ में खरीदा है?

एमआई ने एलएसजी ने शार्दुल को किया ट्रेड

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए समझौते के बाद एलएसजी के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को एमआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मुंबई के इस ऑलराउंडर को लीग के 18वें संस्करण के लिए चोट के प्रतिस्थापन के रूप में एलएसजी ने 2 करोड़ रुपये में लिया था, जिसमें उन्होंने 10 मुकाबले खेले थे. शार्दुल उन फ्रेंचाइजी के लिए एक उपयोगी खिलाड़ी रहे हैं, जिनका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और बार-बार अच्छा प्रदर्शन किया है.

इतने करोड़ में मुंबई ने खरीदा

मुंबई इंडियंस ने शार्दुल ठाकुर को एलएसजी ने 2 करोड़ रुपये में ही ट्रेड किया है. पिछले सीजन भी ठाकुर को एलएसजी ने 2 करोड़ में शामिल किया था. इसी वजह से एमआई को भी 2 करोड़ रुपये में उन्हें लेना पड़ा है. शार्दुल अपनी गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी विस्फोट कर सकते हैं. एमआई के लिए ये उनका फायदा का सौदा साबित हो सकता है.

एमआई इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज

रीस टॉपली, कृष्णन श्रीजित, सत्यनारायण राजू, बेवन जैकब्स, लिजाड विलियम्स और राज बावा.

एमआई इन प्लेयर्स को कर सकती है रिटेन

रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, विग्नेश पुथुर, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, कर्ण शर्मा, मिशेल सैंटनर, अल्लाह गजनफर, अर्जुन तेंदुलकर, विल जैक्स, रॉबिन मिन्ज, नामन धीर, रायन रिकेलटन और अश्वनी कुमार.

