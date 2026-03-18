'रोहित अब पहले जैसे फिट...' MI के हेड कोच ने Rohit Sharma को लेकर किया बड़ा दावा, जानिए क्या कहा

MI Head Coach on Rohit Sharma: आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा दावा किया है.

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है और पहला मैच आरसीबी और एसएसआर के बीच खेला जाएगा. इस बीच मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा दावा किया है. एमआई को अपना पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 29 मार्च को खेलेगी. आइए जानते हैं कि मुंबई इंडियंस के हेड कोच ने अपने पूर्व कप्तान को लेकर क्या कुछ कहा है.

जयवर्धने ने रोहित की फिटनेस पर दिया बयान

मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने एमआई जूनियर 2026 फाइनल्स के दौरान रोहित शर्मा को लेकर कहा, "उन्होंने काफी मेहनत की है. पिछले हफ्ते उन्होंने अपने कौशल पर काफी काम किया और अभ्यास शिविर के पहले दिन से ही हमारे साथ जुड़ गए. नेट सत्र में वो लय में दिख रहे हैं. ये रोहित का नया रूप है. वो काफी फिट और पूरी तरह समर्पित है. मैं उनसे आगे बढ़कर नेतृत्व करने की उम्मीद कर रहा हूं."

उन्होंने आगे कहा, "सूर्यकुमार को अपनी फॉर्म की ज्यादा चिंता नहीं है. वो कमाल के खिलाड़ी हैं और सही समय पर योगदान देते हैं. हां, निरंतरता एक पहलू है, जिस पर वो काम करना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने टीम का नेतृत्व किया, वो काबिले-तारीफ है."

जसप्रीत बुमराह पर भी बोले जयवर्धने

जयवर्धने ने बुमराह को लेकर कहा, "बुमराह की कार्यशैली और खेल को समझने का तरीका अलग है. वर्ल्ड कप के अहम मौकों पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा. महिला टीम और पुरुष टीम दोनों की विश्व कप जीत ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया है. हमारे पास रोहित, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा और बुमराह जैसे खिलाड़ी हैं, जो युवाओं को प्रेरित करते हैं."

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