FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

युद्ध के बीच इजरायल का एक और दावा, अंगूठी के जरिए लारीजानी की पहचान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'रोहित अब पहले जैसे फिट...' MI के हेड कोच ने Rohit Sharma को लेकर किया बड़ा दावा, जानिए क्या कहा

'रोहित अब पहले जैसे फिट...' MI के हेड कोच ने Rohit Sharma को लेकर किया बड़ा दावा, जानिए क्या कहा

Kuldeep Yadav Reception: कुलदीप-वंशिका की शादी का लखनऊ में हुआ भव्य रिसेप्शन, CM योगी से लेकर दिग्गज क्रिकटरों का लगा जमावड़ा

Kuldeep Yadav Reception: कुलदीप-वंशिका की शादी का लखनऊ में हुआ भव्य रिसेप्शन, CM योगी से लेकर दिग्गज क्रिकटरों का लगा जमावड़ा

हीरो नहीं, विलेन नहीं! सीधे 55 साल के कॉमेडियन संग मिला Tanya Mittal को मौका, ऑनस्क्रीन कब दिखेंगी 150 बॉडीगार्ड वाली छोटी डॉन?

हीरो नहीं, विलेन नहीं! सीधे 55 साल के कॉमेडियन संग मिला Tanya Mittal को मौका, ऑनस्क्रीन कब दिखेंगी 150 बॉडीगार्ड वाली छोटी डॉन?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज, 19 साल से इस खिलाड़ी नाम टॉप पर

IPL में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज, 19 साल से इस खिलाड़ी नाम टॉप पर

दो बार प्रीलिम्स में फेल, फिर अनन्या शर्मा कैसे UPSC में लाईं AIR 13? जानें टॉप रैंक के बावजूद क्यों नहीं बनना चाहतीं IAS

दो बार प्रीलिम्स में फेल, फिर अनन्या शर्मा कैसे UPSC में लाईं AIR 13? जानें टॉप रैंक के बावजूद क्यों नहीं बनना चाहतीं IAS

Eid Chand Mehndi Designs: ईद पर हाथों में खूब जचेंगी चांद-सितारा वाली ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स, खूबसूरती देख सहेलियां भी पूछेंगी- कहां से लगवाई?

Eid Chand Mehndi Designs: ईद पर हाथों में खूब जचेंगी चांद-सितारा वाली ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स, खूबसूरती देख सहेलियां भी पूछेंगी- कहां से लगवाई?

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'रोहित अब पहले जैसे फिट...' MI के हेड कोच ने Rohit Sharma को लेकर किया बड़ा दावा, जानिए क्या कहा

MI Head Coach on Rohit Sharma: आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा दावा किया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 18, 2026, 03:52 PM IST

'रोहित अब पहले जैसे फिट...' MI के हेड कोच ने Rohit Sharma को लेकर किया बड़ा दावा, जानिए क्या कहा

Rohit Sharma fitness 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है और पहला मैच आरसीबी और एसएसआर के बीच खेला जाएगा. इस बीच मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा दावा किया है. एमआई को अपना पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 29 मार्च को खेलेगी. आइए जानते हैं कि मुंबई इंडियंस के हेड कोच ने अपने पूर्व कप्तान को लेकर क्या कुछ कहा है. 

जयवर्धने ने रोहित की फिटनेस पर दिया बयान

मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने एमआई जूनियर 2026 फाइनल्स के दौरान रोहित शर्मा को लेकर कहा, "उन्होंने काफी मेहनत की है. पिछले हफ्ते उन्होंने अपने कौशल पर काफी काम किया और अभ्यास शिविर के पहले दिन से ही हमारे साथ जुड़ गए. नेट सत्र में वो लय में दिख रहे हैं. ये रोहित का नया रूप है. वो काफी फिट और पूरी तरह समर्पित है. मैं उनसे आगे बढ़कर नेतृत्व करने की उम्मीद कर रहा हूं."

उन्होंने आगे कहा, "सूर्यकुमार को अपनी फॉर्म की ज्यादा चिंता नहीं है. वो कमाल के खिलाड़ी हैं और सही समय पर योगदान देते हैं. हां, निरंतरता एक पहलू है, जिस पर वो काम करना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने टीम का नेतृत्व किया, वो काबिले-तारीफ है."

जसप्रीत बुमराह पर भी बोले जयवर्धने

जयवर्धने ने बुमराह को लेकर कहा, "बुमराह की कार्यशैली और खेल को समझने का तरीका अलग है. वर्ल्ड कप के अहम मौकों पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा. महिला टीम और पुरुष टीम दोनों की विश्व कप जीत ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया है. हमारे पास रोहित, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा और बुमराह जैसे खिलाड़ी हैं, जो युवाओं को प्रेरित करते हैं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज, 19 साल से इस खिलाड़ी नाम टॉप पर
IPL में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज, 19 साल से इस खिलाड़ी नाम टॉप पर
दो बार प्रीलिम्स में फेल, फिर अनन्या शर्मा कैसे UPSC में लाईं AIR 13? जानें टॉप रैंक के बावजूद क्यों नहीं बनना चाहतीं IAS
दो बार प्रीलिम्स में फेल, फिर अनन्या शर्मा कैसे UPSC में लाईं AIR 13? जानें टॉप रैंक के बावजूद क्यों नहीं बनना चाहतीं IAS
Eid Chand Mehndi Designs: ईद पर हाथों में खूब जचेंगी चांद-सितारा वाली ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स, खूबसूरती देख सहेलियां भी पूछेंगी- कहां से लगवाई?
Eid Chand Mehndi Designs: ईद पर हाथों में खूब जचेंगी चांद-सितारा वाली ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स, खूबसूरती देख सहेलियां भी पूछेंगी- कहां से लगवाई?
न टैंक, न मिसाइल फिर भी सुरक्षित...जानिए कैसे बिना सेना के भी मजबूत हैं दुनिया के ये 36 देश
न टैंक, न मिसाइल फिर भी सुरक्षित...जानिए कैसे बिना सेना के भी मजबूत हैं दुनिया के ये 36 देश
अंगदान के बाद कितने घंटे 'जिंदा' रहते हैं अंग? जानें ट्रांसप्लांट की टाइमिंग क्यों होती है सबसे अहम
अंगदान के बाद कितने घंटे 'जिंदा' रहते हैं अंग? जानें ट्रांसप्लांट की टाइमिंग क्यों होती है सबसे अहम
MORE
Advertisement
धर्म
Kalash Sthapana Vidhi: नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें? जानिए सटीक मुहूर्त और घट स्थापित करने की विधि
नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें? जानिए सटीक मुहूर्त और घट स्थापित करने की विधि
Horoscope 17 March: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
Amavasya: आज है चैत्र अमावस्या? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए पीपल की जड़ में शाम को जलाएं दीपक और करें इन चीजों का दान
आज है चैत्र अमावस्या? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए पीपल की जड़ में शाम को जलाएं दीपक और करें इन चीजों का दान
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
MORE
Advertisement