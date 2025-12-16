FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पप्पू यादव के बेटे पर मेहरबान हुए किंग खान, KKR ने इतनी रकम देकर टीम में किया शामिल

पप्पू यादव के बेटे पर मेहरबान हुए किंग खान, KKR ने इतनी रकम देकर टीम में किया शामिल

Dadi Nani Ke Nuskhe: गले और सांस की तकलीफ से पाना चाहते हैं राहत? आजमाकर देखें दादी-नानी के जमाने का ये देसी नुस्खा

Dadi Nani Ke Nuskhe: गले और सांस की तकलीफ से पाना चाहते हैं राहत? आजमाकर देखें दादी-नानी के जमाने का ये देसी नुस्खा

IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन से लेकर सरफराज-शॉ तक, यहां देखें सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन से लेकर सरफराज-शॉ तक, यहां देखें सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड

IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड

IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम

IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम

ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?

ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

पप्पू यादव के बेटे पर मेहरबान हुए किंग खान, KKR ने इतनी रकम देकर टीम में किया शामिल

Sarthak Ranjan: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में KKR ने सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को खरीदा है. दिल्ली प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी IPL में एंट्री हुई.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 16, 2025, 10:32 PM IST

पप्पू यादव के बेटे पर मेहरबान हुए किंग खान, KKR ने इतनी रकम देकर टीम में किया शामिल

पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IPL Mini Auction: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कई बड़े नामों पर जमकर पैसा बहा, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिनकी एंट्री ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को अपनी टीम में शामिल कर सबको चौंका दिया. दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस बल्लेबाज को KKR ने बेस प्राइस पर खरीदा है. अबू धाबी में हुए आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स एक बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा में रही. तीन बार की चैंपियन टीम ने कैमरन ग्रीन और मथीशा पथिराना जैसे इंटरनेशनल सितारों पर भारी रकम खर्च की, लेकिन टीम का एक फैसला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा. केकेआर ने बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को अपनी टीम में शामिल किया. 

KKR ने 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा

दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज सार्थक रंजन को KKR ने 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा. ऑक्शन के दौरान जब उनका नाम आया तो किसी दूसरी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई, जिसके बाद कोलकाता ने उन्हें बिना किसी मुकाबले के अपनी टीम में शामिल कर लिया. 29 साल के सार्थक रंजन घरेलू क्रिकेट में भले ही ज्यादा मौके नहीं पा सके हों, लेकिन हाल के प्रदर्शन ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया है. खासतौर पर दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में उनका बल्ला जमकर बोला. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 9 पारियों में 449 रन बनाए और दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इस दौरान उनका औसत 56 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट करीब 147 रहा, जो टी20 फॉर्मेट में काफी प्रभावशाली माना जाता है. 

पप्पू यादव ने क्या कहा?

यह भी पढ़ें: बंगाल: Lionel Messi इवेंट विवाद में खेल मंत्री की गई कुर्सी, अरूप बिस्वास ने CM ममता को सौंपा इस्तीफा

अब तक सीमित मौके ही मिल पाए हैं

डीपीएल 2025 में कुल पांच बल्लेबाजों ने शतक जड़े थे, जिसमें सार्थक का नाम भी शामिल था. इसके अलावा वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप बल्लेबाजों में भी रहे. यही प्रदर्शन शायद KKR की नजर में उन्हें खास बना गया. सार्थक रंजन ने साल 2016 में दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था. हालांकि, उन्हें अब तक सीमित मौके ही मिल पाए हैं. उन्होंने अब तक 2 फर्स्ट क्लास, 4 लिस्ट ए और 5 टी20 मुकाबले खेले हैं. इन मैचों में उनके आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में उनका हालिया प्रदर्शन उम्मीद जगाने वाला रहा है.
अब देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल जैसे बड़े मंच पर सार्थक रंजन को कितने मौके मिलते हैं और क्या वह KKR के भरोसे पर खरे उतर पाते हैं या नहीं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड
IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड
IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम
IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम
ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?
ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
कितना पढ़ा-लिखा था Bondi Beach का हमलावर साजिद अकरम, भारत के किस शहर से कनेक्शन?
कितना पढ़ा-लिखा था Bondi Beach का हमलावर साजिद अकरम, भारत के किस शहर से कनेक्शन?
MORE
Advertisement
धर्म
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
MORE
Advertisement