पप्पू यादव के बेटे पर मेहरबान हुए किंग खान, KKR ने इतनी रकम देकर टीम में किया शामिल

Sarthak Ranjan: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में KKR ने सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को खरीदा है. दिल्ली प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी IPL में एंट्री हुई.

IPL Mini Auction: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कई बड़े नामों पर जमकर पैसा बहा, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिनकी एंट्री ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को अपनी टीम में शामिल कर सबको चौंका दिया. दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस बल्लेबाज को KKR ने बेस प्राइस पर खरीदा है. अबू धाबी में हुए आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स एक बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा में रही. तीन बार की चैंपियन टीम ने कैमरन ग्रीन और मथीशा पथिराना जैसे इंटरनेशनल सितारों पर भारी रकम खर्च की, लेकिन टीम का एक फैसला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा. केकेआर ने बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को अपनी टीम में शामिल किया.

KKR ने 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा

S/R answers the call of the Knights 😏💥 pic.twitter.com/7Bf6GHRbFr — KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025

दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज सार्थक रंजन को KKR ने 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा. ऑक्शन के दौरान जब उनका नाम आया तो किसी दूसरी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई, जिसके बाद कोलकाता ने उन्हें बिना किसी मुकाबले के अपनी टीम में शामिल कर लिया. 29 साल के सार्थक रंजन घरेलू क्रिकेट में भले ही ज्यादा मौके नहीं पा सके हों, लेकिन हाल के प्रदर्शन ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया है. खासतौर पर दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में उनका बल्ला जमकर बोला. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 9 पारियों में 449 रन बनाए और दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इस दौरान उनका औसत 56 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट करीब 147 रहा, जो टी20 फॉर्मेट में काफी प्रभावशाली माना जाता है.

पप्पू यादव ने क्या कहा?

बधाई बेटू

जमकर खेलो



अपने प्रतिभा के दम पर

अपनी पहचान बनाओ

अपनी चाहत पूरी करो!



अब सार्थक के नाम से

बनेगी हमारी पहचान! pic.twitter.com/s3gOGe72c2 — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) December 16, 2025

अब तक सीमित मौके ही मिल पाए हैं

डीपीएल 2025 में कुल पांच बल्लेबाजों ने शतक जड़े थे, जिसमें सार्थक का नाम भी शामिल था. इसके अलावा वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप बल्लेबाजों में भी रहे. यही प्रदर्शन शायद KKR की नजर में उन्हें खास बना गया. सार्थक रंजन ने साल 2016 में दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था. हालांकि, उन्हें अब तक सीमित मौके ही मिल पाए हैं. उन्होंने अब तक 2 फर्स्ट क्लास, 4 लिस्ट ए और 5 टी20 मुकाबले खेले हैं. इन मैचों में उनके आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में उनका हालिया प्रदर्शन उम्मीद जगाने वाला रहा है.

अब देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल जैसे बड़े मंच पर सार्थक रंजन को कितने मौके मिलते हैं और क्या वह KKR के भरोसे पर खरे उतर पाते हैं या नहीं.

