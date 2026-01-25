FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बुरे फंसे 'धुरंधर' फिल्म के एक्टर नदीम खान, महिला ने लगाया 10 साल से दुष्कर्म का आरोप

बुरे फंसे 'धुरंधर' फिल्म के एक्टर नदीम खान, महिला ने लगाया 10 साल से दुष्कर्म का आरोप

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली, IPL में इस टीम का हैं हिस्सा; जानिए कैसे हैं आकंड़े

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली, IPL में इस टीम का हैं हिस्सा; जानिए कैसे हैं आकंड़े

कोलकाता में तेज म्यूजिक को लेकर बवाल, BJP-TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़े, तोड़फोड़ और आगजनी

कोलकाता में तेज म्यूजिक को लेकर बवाल, BJP-TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़े, तोड़फोड़ और आगजनी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली, IPL में इस टीम का हैं हिस्सा; जानिए कैसे हैं आकंड़े

Cooper Connolly in T20 WC: कूपर कोनोली को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में मौका दिया है. युवा ऑलराउंडर कूपर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के अलावा घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 25, 2026, 11:57 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली, IPL में इस टीम का हैं हिस्सा; जानिए कैसे हैं आकंड़े

Cooper Connolly in T20 WC 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर कूपर कोनोली को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में मौका दिया है. युवा ऑलराउंडर कूपर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के अलावा घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. कूपर की खास बात ये है कि वो 1 से लेकर 7 तक बल्लेबाजी क्रम पर बैटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा स्पिन फ्रैंडली पिच पर कूपर काफी घातक साबित होते हैं. हालांकि वो इंडियन प्रीमियर लीग की टीम का भी हिस्सा है. आइए जानते हैं कि उनके टी20 आंकड़े कैसे हैं? 

टीम के लिए साबित होंगे एक्स फैक्टर

कूपर कोनोली टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं. कूपर की खास बात ये है कि वो चाहे ओपनिंग करें या फीनिशर की भुमिका निभाएं, वो सभी बैटिंग पूजीशन में फिट हैं और अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं. कूपर 1 से लेकर 7 बल्लेबाजी क्रम तक बैटिंग कर सकते हैं, जो अपनी टीम के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं. इसके अलावा कूपर अपनी घातक गेंदबाजी से भी विपक्षी बल्लेबाजों को धूल चटा सकते हैं. स्पिन फ्रैंडली पिच पर कूपर अपनी फिरकी गेंदबाजी कहर ढा सकते हैं. लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या कूपर अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन के दमपर प्लेइंग इलेवन में जगह बना पाएंगे या नहीं. क्योंकि उन्हें ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू शॉर्ट जैसे दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर्स की कड़ी टक्कर है. 

कब किया था कूपर ने इंटरनेशनल डेब्यू?

कूपर कोनोली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था. हालांकि उन्होंने आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ 26 जुलाई 2025 को अपने देश के लिए खेला था. इसके अलावा कूपर बिग बैश लीग और मेजर लीग क्रिकेट में भी खेलते हैं. वहीं कूपर ने वनडे और टेस्ट में भी डेब्यू कर लिया है. कूपर ने वनडे में 29 सितंबर 2024 में डेब्यू किया था और टेस्ट में 6 फरवरी 2025 कको डेब्यू किया था. हालांकि कूपर ने अब तक सिर्फ एक टेस्ट ही खेला है. 

आईपीएल की इस टीम के लिए खेलेंगे कूपर

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की नीलामी में कूपर कोनोली को खरीदा गया है. उन्हें ऑक्शन पंजाब किंग्स ने 3 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है. पहली बार ही कूपर ने आईपीएल में जगह बनाई है और उनके प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में भी मौका मिल सकता है. 

कैसे हैं कूपर के आंकड़े?

कूपर कोनोली ने अब तक 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. लेकिन सिर्फ 2 बार ही उनकी बल्लेबाजी आई है. कूपर ने 2 पारियों में 13 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिया है. वहीं ऑलओवर टी20 क्रिकेट की बात करें, तो कूपर ने 47 मैचों की 40 पारियों में 855 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 134 से अधिक का रहा है. वहीं 32 पारियों में 28 विकेट चटकाए हैं. कूपर का बीबीएल में भी काफी दमदार रिकॉर्ड है.  

टी20 वर्ल्ड कप में टीम का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

  • ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड - पहला मैच - 11 फरवरी (कोलंबो)
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे - दूसरा मैच - 13 फरवरी (कोलंबो)
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका - तीसरा मैच - 16 फरवरी (पल्लेकले)
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान - चौथा मैच - 20 फरवरी (पल्लेकले)

टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जाम्पा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन
Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन
Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास
Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास
T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
क्या होता है Golden Hour? दिन में इस वक्त Manifest करने से बदलती है किस्मत!
क्या होता है Golden Hour? दिन में इस वक्त Manifest करने से बदलती है किस्मत!
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj ka Rashifal: आज इन राशियों को पैसा उधारी या सट्टे में डूबने का रहेगा डर, यहां पढ़ें शनिवार का राशिफल
आज इन राशियों को पैसा उधारी या सट्टे में डूबने का रहेगा डर, यहां पढ़ें शनिवार का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
Numerology: Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
MORE
Advertisement